Čović: SDA nam nije partner, nećemo podržati Cikotića

MOSTAR -Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da SDA nije partner toj stranci i da neće dati podršku Selmi Cikotiću za ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

"Mi više nismo partneri sa SDA već jedno vrijeme. Neki dan smo se dogovorili oko Mostara i još nekih stvari, pa ćemo to pokušati vraćati. Na nivou Federacije BiH već dvije godine nemamo partnerstvo da se možemo dogovoriti da idemo nešto raditi. Nemate programsko partnerstvo, strateško partnerstvo", naveo je Čović na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.

Odgovarajući na pitanja novinara da li će podržati Cikotića za ministra bezbjednosti, Čović je rekao da je jedno od spornih pitanja i to imenovanje.

"Gospodin Cikotić je prijedlog SDA i to je pravo SDA, kao što je pravo naših boraca iz Bugojna i boraca HVO-a da ne prihvate tog kandidata. Predstavnici HDZ-a i HNS-a u Predstavničkom domu neće podržati tog kandidata", naglasio je Čović.

On je rekao da neka imenovanja čekaju po dvije godine i ne mogu se sprovesti, a tada u vlasti nije bilo SNSD-a.

"Na jako puno direktorskih mjesta su imenovani vršioci dužnosti, to je oko 40 različitih funkcija", ukazao je Čović.

Čović je rekao da će od predsjednika SDA Bakira Izetbegovića u četvrtak, 26. juna, tražiti da se sjedne i razgovara, te da se situacija oko imenovanja što prije razriješi.

Čović je izrazio uvjerenje da će u narednih 15 dana u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH biti usvojene izmjene Izbornog zakona BiH koje se odnose na grad Mostar. Komentarišući izjavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da su Srbi isključeni iz razgovora i oštećeni sporazumom SDA i HDZ-a o Mostaru, Čović je rekao da treba pročitati ono što je dogovoreno.

On je na konferenciji za novinare u Mostaru izjavio da je sporazum vrlo jednostavan sa četiri tačke i da su njegova suština "izmjene i dopune Izbornog zakona i Statuta dok ga ne usvoji Gradsko vijeće".

"To je samo ideja sad, ništa više od toga. Nije tačno, bez obzira na to kako je ko koga informisao, postoje maksimalne i minimalne kvote, znate da su maksimalne kvote bile i do sada 15 predstavnika, što znači i Srba može biti 15, minimalne četiri, što znači da ne može Srba biti manje od četiri i to je i do sada bilo pravilo. Te kvote su vrlo praktično postavljene, koristeći dosadašnja iskustva i s te strane niko ne bi trebao imati zamjerku", ocijenio je Čović.

On je naveo da je druga stvar da li je neko isključen iz razgovora, a da je činjenica da su pregovarale samo dvije stranke.

Čović je rekao da je želja HDZ-a u vezi sa dogovorom o Mostaru bila potpuno građanski koncept na lokalnim izborima, kao i prijedlog da se gradonačelnik bira na otvorenim listama.

"Naš je prijedlog bio da je Mostar jedna izborna jedinica, drugim riječima da svaka stranka može birati onoliko potencijala iz svojih predstavnika. Da bi ovo vrijedilo, moramo imati statut usvojen, a da bi do toga došlo treba nam dvotrećinska većina, što znači da to nije dovoljno kada je riječ o SDA i HDZ. Kakav god bude raspored snaga moraće biti uključeni i drugi partneri i predstavnici srpskog naroda", rekao je Čović.