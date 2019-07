Ćurić: Gradska tržnica se gradi i biće svima na ponos

TREBINJE - Radovi na izgradnji tržnice u centru Trebinja počeli su, sve ide po planu, a ovaj objekat, koji će koštati oko 630.000 KM, biće na ponos svima, rekao je Srni gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Trebinjska tržnica gradi se na Trgu Slobode, a, prema Ćurićevim riječima, dio starog objekta već je srušen i uskoro počinje gradnja novog.

"Radovi će u narednom periodu biti intenzivirani, rok je 180 dana i nadamo se da će sve ići planiranom dinamikom", kaže gradonačelnik Trebinja.

Ćurić je demantovao tvrdnje pojedinaca da će izgradnja ove tržnice narušiti izgled centra grada.

Prema njegovim riječima, sve se radi između dvije kule koje su pod zaštitom države i novi zatvoreni objekat upotpuniće izgled i arhitekturu strogog gradskog jezgra.

"To je projekat koji će služiti za ponos svima nama, to je projekat koji je i te kako značajan. Mnogi ga komentarišu i ovako i onako, ali je činjenica da su kule zaštićene i one ostaju. Ovaj središnji dio ćemo prilagoditi tim kulama", napomenuo je Ćurić.

Prema projektu, kule će biti rekonstruisane, a u sredini će nići novi objekat.

U prizemlju nove zatvorene tržnice biće štandovi za prodaju, a na spratu gradska kafana sa pogledom na Trg i pijacu.