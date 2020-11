Cvijanović: OŠ "Petar Kočić" u Prijedoru zaslužila pažnju i pohvalu

Средствима из буџета предсједника Републике, уз подршку локалних привредника, као и захваљујући значајној донацији Владе Србије, побољшали смо услове у бројним основним школама на подручју Приједора. Данас смо обишли двије такве школе - "Доситеј Обрадовић" у Пећанима и "Петар Кочић" у насељу Урије.

