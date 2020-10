Cvijanović: Od Dervente smo napravili uspješno mjesto

DERVENTA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović pohvalila je danas rezultate rada načelnika opštine Derventa Milorada Simića i njegovog tima u proteklom periodu, kao i stabilnost koja vlada u ovoj lokalnoj zajednici.

Cvijanovićeva je novinarima u Derventi rekla da prati razvoj ove opštine još od kada je obavljala funkciju predsjednika Vlade Srpske, te navela da Derventa racionalno troši novac, ima nizak nivo zaduženosti i da će i dalje uživati podršku republičkih institucija.

Ona je danas u Derventi posjetila novoizgrađeni Park 9. januar, za šta je Vlada Republike Srpske izdvojila 350.000 KM, a iz budžeta opštine obezbijeđeno je 130.000 KM, te se sastala sa načelnikom lokalne zajednice Miloradom Simićem.

"Zajedničkim naporima republičkih i lokalnih vlasti, od jednog mjesta koja je bilo devastirano, bez perspektive, napravili smo uspješno mjesto. Očekujemo da će se razvijati i dalje", rekla je Cvijanovićeva i naglasila da Derventa u oblasti privrede može da bude primjer svim lokalnim zajednicama u Srpskoj.

Cvijanovićeva je navela da je veliki broj stranih investitora pronašao svoje mjesto u Derventi i da su u saradnji sa lokalnim vlastima uspjeli da zaposle veliki broj ljudi.

"Kada razgovarate sa stranim investitorima, oni navode da je jako važno kakav je odnos lokalnih vlasti, i kao pozitivan primjer ističu Derventu", dodala je ona.

Cvijanovićeva je istakla da su republičke institucije uvijek reagovale kada su u pitanju veći projekti, te dodala da će i u buduće podržavati ovu opštinu.

"Naša je ambicija prilično velika kada je u pitanju Derventa, ali i cijela Republika Srpska, da napravimo od jedne opštine i svakog grada veliko gradilište", kaže Cvijanovićeva.

Načelnik opštine Derventa Milorad Simić zahvalio je Vladi Srpske za pomoć u izgradnji ovog parka, koji po konturama asocira na Republiku Srpsku.

Simić je naveo da je Park 9. januar u fazi izgradnje, a da će uskoro biti izgrađena i ulica koja spaja dva dijela grada i, takođe, će nositi naziv "9. januar".

On je dodao da je uz pomoć Vlade Srpske proširen kapacitet obdaništa, urađeno nekoliko igrališta.

Cvijanovićeva je nastavila posjetu Derventi obilaskom preduzeća "Metalac MBM", koje je ovogodišnji dobitnik priznanja opštine - Velikogospojinska povelja za zlatnim grbom, koja se dodjeljuje povodom 28. avgusta - Dana opštine Derventa.

Podrška privrednim subjektima sa jasnim planovima

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je tokom posjete preduzeću "Metalac MBM" u Derventi da je raduje što je ovo uspješno preduzeće sa dugom tradicijom i dobrim proizvodom, prepoznatim na svjetskom tržištu, uspjelo da prevaziđe sve izazove i teškoće tokom pandemije, te poručila da će Vlada Srpske i dalje biti podrška privrednim subjektima koji imaju jasan plan.

"Ovo je uspješno preduzeće. Kao i svi drugi tokom ove pandemije imali su velike izazove, ali su uspjeli da ih prevaziđu. Raduje me da je u pitanju organizovana proizvodnja sa dugom tradicijom i dobrim proizvodom koji je prepoznat na svjetskom tržištu", rekla je Cvijanovićeva novinarima nakon posjete ovom preduzeću.

Ona je izrazila zadovoljstvo onim što je čula u razgovoru sa vlasnikom kompanije.

"Ovdje se pojavljuje i neki novi partner, čak i u ovo teško vrijeme, postoje poslovne veze koje se uspostavljaju što će značiti veću proizvodnju u budućem vremenu. Preduzeće je uložilo i na inovacije, uvođenje robota u proizvodnju. Idu ukorak sa vremenom i potrebama današnjeg svijeta", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je preduzeće "Metalac MBM" konkurentno ne samo na prostoru Republike Srpske, BiH ili cijele regije, već i šire.

"Podrška i činjenici da zapošljava toliki broj ljudi, da izvršavaju obaveze, da vode računa šta su potrebe radnika i države", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da će Vlada Republike Srpske i republičke institucije i dalje biti podrška privrednim subjektima koji imaju jasan plan, koji se bore sa problemima i izlaze kao pobjednici iz takve borbe.

"Ovdje 60 radnika ima stabilna primanja i rade u proizvodnom pogonu koji je veoma savremen", dodale je Cvijanovićeva.

Vlasnik i direktor preduzeća "Metalac MBM" Derventa Slobodan Golub zahvalio je Cvijanovićevoj na posjeti i prilici da je upozna sa proizvodnjom u preduzeću i mjestom koje zauzimaju na tržištu.

"Od 1999. godine do danas u zemlje EU izvezen je 1.941 šleper robe ili 95 do 97 odsto naše proizvodnje. Zapošljavamo 60 radnika. Problem sa koronom imali smo do maja, gdje smo imali veliki pad proizvodnje, ali od početka juna proizvodnja se oporavlja i sada skoro da smo se vratili na nivo proizvodnje od prošle godine", kaže Golub.

On je naveo da je prosječna plata u preduzeću u bruto iznosu 1.975 KM.

"Radne snage imamo dovoljno za sada. U posljednjih nekoliko godina uvodimo i robote u proizvodnju, gdje jedan robot zamjenjuje tri kvalitetna radnika. Na taj način se uklapamo i u evropske trendove i standarde. Osnovna proizvodnja je metalni proizvod u oblasti građevinarstva", rekao je Golub.

Osim Cvijanovićeve, preduzeće je posjetio i načelnik opštine Derventa Milorad Simić sa saradnicima.

Od male zanatske radnje, koja je osnovana 1997. godine i zapošljavala samo dva radnika, privredno društvo "Metalac MBM" je danas izraslo u velikog izvoznika i pouzdanog partnera. Povećanjem poslova i radnika firma je započela izgradnju savremene poslovne hale u Lugu.

Uspjeh preuzeća nije ostao nezapažen i 2015. godine izabrano je za najbolje malo privredno društvo u izboru privredne komore Republike Srpske.

"Metalac MBM" je ovogodišnji dobitnik priznanja opštine - Velikogospojinska povelja za zlatnim grbom, koja se dodjeljuje povodom 28. avgusta - Dana opštine Derventa.