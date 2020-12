Cvijanović u Doboju: Nova bolnica značajna za zdravstvo RS

DOBOJ - Izgradnja nove bolnice u Doboju teče planiranom dinamikom, a u to se na licu mjesta uvjerila predsjednica RS Željka Cvijanović, koja je sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem obišla lokaciju u dobojskom naselju Usora, gdje u Ulici Nikole Tesle niče ova zdravstvena ustanova.

"Prisustvujete jednom velikom događanju na gradilištu, to je betoniranje temeljne ploče, koja je 1.400 kubika. Radnika imamo trenutno 50 do 100, u zavisnosti od potreba gradilišta. Kasnije kada se razviju druge faze radova, očekujemo i preko 300 radnika svakodnevno na gradilištu. U narednih deset mjeseci slijedi izrada armirano-betonske konstrukcije objekta, bruto površina te konstrukcije je preko 28.000 kvadrata, gdje ćemo uspjeti da ostvarimo nekih 25.500 kvadrata neto korisne površine za objekat", kazao je Luka Popržen, izvršni voditelj projekta izgradnje nove bolnice u Doboju.

Gradnju realizuju dvije kineske kompanije "China sinopharm international corporation" i "Shan xi construction investment group".

"U suštini, mi sada vidimo konkretne radnje na izgradnji velike regionalne bolnice u Doboju. To je stvar koju smo obećavali već mnogo godina, i konačno, evo, došli smo u fazu realizacije, nakon što smo prije toga imali sve one pripremne radnje koje su se naravno po logici stvari dešavale već nekoliko godina. Očekujemo da će u rokovima biti završen jedan ovako važan projekat. Ovo je veliki doprinos i velika stvar za zdravstvo RS. Gledajući regionalno, ovdje za grad Doboj i za cijelu ovu regiju, i ono što me posebno raduje jeste da ćemo dobiti jedan funkcionalan, moderan objekat", kazala je Željka Cvijanović, predsjednica RS.

Nova bolnica zamijeniće staru, građenu 1952. godine, koja je paviljonskog tipa.

"Regionalna bolnica je kapitalni projekat za Doboj, za dobojsku regiju, za preko 200.000 osiguranika. Poslije UKC RS u Banjaluci, dobojska bolnica ima najveći broj pacijenata. Faza druga je otpočela, radi se, rokovi koji su predviđeni se poštuju, i raduje me da sada možemo da vidimo jedno veliko gradilište, a naravno i po okončanju ovog kapitalnog projekta bolju ustanovu za naše medicinsko osoblje, koje nosi najveći teret evo vidimo i u ovoj pandemiji, ali svakako i za sve naše građane i građane regije", kaže Jerinić.