Cvijeće ispred 65 zgrada u Doboju

DOBOJ - Petunije, vrbene, salvije i ledenjake posadiće ljubitelji cvijeća ispred 65 stambenih zgrada i tako goli beton oplemeniti cvijećem.

Naime, nakon javnog poziva Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove uručilo je juče po 106 sadnica svakoj od 65 prijavljenih zajednica etažnih vlasnika, te javnim ustanovama koje su iskazale interes za uređenje prostora.

"Cvijeće je jako lijepo, lako za održavanje i svi ćemo iz zgrade uživati, a i prolaznici. Nekoliko nas izađe, posadi i poslije zalivamo, i nije problem", rekla je Snježana Deljkić, predsjednica ZEV-a u Ulici kralja Aleksandra 122.

"Imamo mi prostor ispred zgrade, tu su dvije zgrade - Nemanjina 60 i 58, znači imamo površine koje su slobodne i koje želimo uljepšati ovim cvijećem", kazao je Esad Bećirović, predsjednik ZEV-a u Nemanjinoj ulici 58.

Tulipani, njih 5.000, koji su prošle jeseni stigli iz Celja, su procvjetali na javnim površinama, u prvoj gradskoj zoni, a iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove poručuju da nastavljaju s ozelenjavanjem zanimljivim cvijećnjacima.

"To je nešto što smo takođe koleginica i ja u Celju vidjele, sa našim kolegama iz JP 'Zelenice'. Kod njih se pokazalo kao vrlo efektno, jer naprosto mobilni su ti cvijećnjaci. Možemo ih postaviti bilo gdje u gradu, ne zahtijevaju neki poseban način održavanja, tako da smo se potrudili za prvi trenutak da napravimo deset probnih, da vidimo kako će se pokazati", izjavio je Davor Savić, načelnik nadležnog odjeljenja.

Dva do tri puta sedmično zalivanje i po potrebi plijevljenje su savjet koji iz nadležnog odjeljenja daju ljubiteljima cvijeća, a na pitanje koje vrste krase javne površine odgovaraju:

"Uvijek gledamo kad sadimo cvijeće na javnoj površini da je to ono koje nam traje cijelu vegetacionu sezonu, to znači da imamo cvijeće od aprila, maja, pa do kasne jeseni. Otprilike budu kadifa, petunija, salvija, vrbena, ledenjak i karanfil", kaže Tijana Stanković.