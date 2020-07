Cvijeće u najljepšem dvorištu zalijeva satima

DOBOJ - Najmanje dva sata dnevno potrebno je Brankici Radojčić iz dobojskog naselja Pridjel da zalije cvijeće u svom dvorištu, koje je glasovima njenih sugrađana proglašeno najljepšim.

Kolika je njena ljubav prema ukrasnim biljkama svjedoči i to što je umjesto haljina često kupovala cvijeće.

"Mora se ujutru poraniti, zalijevati, pa uveče. Neku veče sam u pola dva noću zalivala, imali smo goste, znači mora se zaliti. Bila sam u banji, zove me kćerka i kaže dvije fuksije su propale. Oni su to valjda zalivali da to sačuvaju dok ja dođem, ali eto. Ne mislim da je moje dvorište najljepše, toliko dvorišta ima lijepih. Kad putujem gledam tuđa dvorišta i kradem ideje", iskrena je Brankica.

U cvijeću uživa i Snežana Ristić iz prigradskog naselja Usora, a njeno dvorište, u kojem se nalazi veliki broj vrsta, je na takmičenju koje je prvi put organizovala Gradska uprava Doboj osvojilo treće mjesto.

"To traži dosta vremena, naravno traži i učenje i poznavanje biljaka. Volim da imam u svakom periodu godine nešto što će cvjetati, tako da od ranog proljeća do kasne jeseni u dvorištu ima uvijek nešto što cvjeta, što raduje mene, moje ukućane, komšije i sve one koji prolaze kraj mog dvorišta", kazala je Snežana.

Mjesto za cvijeće Maida Batalović pronašla je na balkonu stana u Boračkoj zgradi.

"Ja i muž smo podstanari u ovom stanu i htjeli smo da sebi uredimo, da nama bude lijepo kao da je naše. Imamo cvijeće, naše male ptice, čuvarkuću. Sad na balkonu imam i malo paradajza, mente, svašta nešto sam stavila", rekla je Maida.

Njen balkon je ponio titulu najljepšeg, dok dvorište ZEV-a Rubin 6P nije imalo konkurenciju.

"Želim da zahvalim svima, i onima koji su nam pomogli, koji su učestvovali, i onima koji su gledali s prozora i koji su se možda ismijavali", rekla je Nataša Nikolić, predstavnica ZEV Rubin 6P.

Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, pozvao je i ostale sugrađane da uzmu alat u ruke i da urede svoje balkone, dvorišta i ZEV-ove.