DJ setovi na krovu Sarajevskog aerodroma

Jeste li poželjeli dobar osjećaj kad konačno čekirate kartu i uputite se u nezaboravnu avanturu sa društvom? Sačuvajte datum 15. maj i sa Jägermeisterom krenite na putovanje sa sarajevskog aerodroma.

Garden of Dreams i Jägermeister predstavljaju do sada najzanimljivije iskustvo ispunjeno dobrom zabavom, pozitivnom energijom na nesvakidašnjem plesnom podijumu. Krov sarajevskog aerodroma sredinom maja "ugostiće" After Affair iz Sarajeva i DJ Kristijana Molnara iz Beograda. DJ setovi uz zalazak sunca, odlična atmosfera, plesni hitovi, pružiće vam ugodnu atmosferu iz vlastitog doma i približiti čar putovanja na omiljene destinacije.

Muzički event i premijera videa dio su Jägermeister globalne incijative SAVE THE NIGHT, koja djeluje od početka pandemije. Incijativa SAVE THE NIGHT je niz projekata koji imaju za cilj pomoći svim onima koji čine da noćni život bude jedinstveno iskustvo – DJ-evi, barmeni, ugostitelji, plesači i razni drugi umjetnici i performeri, a čiji je rad u proteklom periodu onemogućen zbog pandemije. Saradnja sa Garden of Dreams rezultat je želje da se bh publici predstavi inovativan i zabavan sadržaj, podrži bh zabavna scena, te publici pruži atmosfera i doživljaj klupske i festivalske atmosfere u trenutku kada su putovanja ograničena.

Video sa sarajevskog aerodroma uz DJ set, za koji režiju potpisuje Komitet biće premijerno prikazani na YouTube kanalu Garden of Dreams.

Jeste li spremni za nezaboravno putovanje?