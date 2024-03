Da li se "ispod žita" sprema gradnja stambeno poslovnog objekta na obali Trebišnjice?

TREBINJE - Prodaja oko 12.000 metara kvadratnih priobalja rijeke Trebišnjice, nizvodno od Mosta branilaca Trebinja, što su "Vode Republike Srpske" učinile bez znanja lokalnih vlasti, ali i Sektora za upravljanje oblasnim riječnim slivom Trebišnjice, iznenadilo je građane Trebinja i cjelokupnu javnost.

Zemljište je kupio Konstantin Lazarević iz Modriče koji je za predmetnu parcelu, prema ugovoru, platio oko milion i 450.000 maraka i, prema nezvaničnim saznanjima, planira na ovom mjestu graditi stambeno-poslovini kompleks, a, kako tvrde u Pokretu za restituciju u Trebinju, već se raspituje o mogućnostima gradnje.

Gradska uprava i nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Trebinja to, kako kaže gradonačelnik Mirko Ćurić, nikada neće odobriti, ističući da je tu predviđena samo gradnja šetališta i nekih privremenih objekata.

"Zemljište se može prodati bez saglasnosti grada ako mi nismo vlasnici, pa se, prema informacijama sa kojima ja raspolažem – to i desilo, ali, shodno regulacionom planu, tu je dozvoljena gradnja šetališta i nekih privremenih objekata za koje smo ranije raspisivali javni konkurs, a gradska uprava i skupštinska većina su i dalje tog stava i opredjeljenja da tu treba da bude šetališta i eventualno privremeni objekti koji bi uljepšali to područje, a, što se tiče gradnje, mi smo stava i opredjeljenja da to ne treba tu da se dozvoli", kaže Ćurić.

On smatra da svaka lokalna zajednica treba da uređuje svoj životni prostor onako kako ona, odnosno njeni građani smatraju da je najbolje.

"Primio sam veliki broj poziva sa pitanjima da li je to moguće i da li će se to dozvoliti, pa smo, u razgovoru sa koalicijom, skupštinskom većinom, svi zauzeli stav da to ne treba dozvoliti, nego da to bude jedna uređena zona uz rijeku Trebišnjicu. Treba razgovarati sa vlasnicima, a dobili smo informaciju da je promijenjen vlasnik i ja smatram da treba iznaći najbolje moguće rješenje. Da li treba razgovarati sa preduzećem “Vode RS”, sa vlasnicima dogovoriti neko rješenje, da se izvrši neka zamjena, ja mislim da je to manje važno, koliko je važno da mi tu ne dozvolimo nikakvu gradnju", istakao je Ćurić.

Podvlači da je Grad Trebinje ranije proveo proceduru izrade konkursnog rješenja za to područje i da se nije odustalo od izgradnje šetališta.

Sa druge se strane oglasili se i "Vode Srpske", napominjući da je postupak prodaje predmetnog zemljišta sproveden u 2023. godini na javan i transparentan način, a ne na način direktnog ugovaranja, kako je, po njima, tendeciozno objavljeno na nekim internet portalima.

"Prodaja predmetnog zemljišta sprovedena je uz prethodno odobrenje organa koji je po Statutu ove Ustanove nadležan za upravljanje imovinom, za višu cijenu od procijenjene vrijednosti zemljišta", navodi se u saopštenju za javnost, gdje stoji da je procjenu izvršila ovlaštena procjeniteljska organizacija.

Navode da su prilikom prodaje raspolagali svojom imovinom na način propisan zakonom, te ni u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu nisu pronašli obavezu da prilikom raspolaganja svojom imovinom imaju obavezu da obavještavaju organe lokalne vlasti ili udruženja građana, kako bi od njih pribavili odobrenja.

"Motivi kupca za kupovinu predmetnog zemljišta nisu nam poznati i o istim ne želimo da se izjašnjavamo", navode oni.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.