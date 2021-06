Dan Grada Doboja: Đajić poklonio nagradu od 5.000 KM

DOBOJ – Svečanu akademiju povodom 28. juna dana kada je grad Doboj prije 606 godina prvi put pomenut u pisanim dokumentima, obilježila su dva laureata, jedan je svoju novčanu nagradu poklonio, a drugi je na akademiji zapjevao.

Vlado Đajić, direktor Univerzitetsko kliničkog centra Banjaluka jedan je od dobitnika najvećeg priznanja, plakete grada Doboja.

"Pored plakete ja sam dobio novčanu nagradu, 5.000 maraka i ovu nagradu ću pokloniti Centru za Daun sindrom RS, čiji sam zvanični amasador", rekao je Đajić, te dodao da je plaketa nagrada za sve zaposlene, ne samo u UKC RS, nego i u svim domovima zdravlja i bolnicama.

Plaketu uz iznos od 5.000 KM dobile su i dvije zdravstvene ustanove Dom zdravlja i bolnica "Sveti apostol Luka".

Amblem grada i po 3.000 KM pripalo je Gradskom duvačkom orkestru koji proslavlja vijek postojanja, te Sveti Jovanoviću, koji je uzeo mikrofon u ruke i zapjevao neke od svojih poznatih hitova.

Novčanu nagradu od po 3.000 KM dobili su Udruženje žena "Plane" i Udruženje Roma "Zlatni točak".

Svečanoj akademiji povodom Dana grada prisustvovala je i Željka Cvijanović predsjednica RS, koja je kazala da je ponosna na sve što je urađeno u Doboju.

"Nema tih projekata koje možete samostalno uraditi a da niste bar u nekom dijelu dobili podršku Vlade RS, ja neću nabrajati šta smo mi to, šta je to stalo u tu grupu projekata, mnogo toga, od onih strateških do onih lokalnih, komunalnih, gdje smo se trudili da izađemo u susret potrebama naših ljudi", izjavila je Cvijanovićeva.

Petnaest mladih bračnih parova iz ruku Cvijanovićeve, dobili su ključeve stanova, čiju kupovinu sufinansira grad Doboj.

Ivana i Nikola Grčak, koji su na dodjelu ključeva doveli i svoju bebu, sina Grigorija, odlučili su se za stan od 60-ak kvadrata, čiju kupovinu finansiraju sa 30 procenata, a ostatak plaća grad.

"Mislim da ćemo imati tu uslove da steknemo malo veću porodicu i da ostvarimo prije svih parova, nemojte neko da se nađe uvrijeđen, da prvi preuzmemo stan u svoje ruke", rekao je Nikola Grčak.

"Ovo je četvrti javni poziv, podijeli smo do sada 54 stambene jedinice u planu imamo da završimo i peti poziv, da podijelimo ostalih 46 stamebnih jedinica, a svakako ono što nam je želja da ovaj projekat nastavimo", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.