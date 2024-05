Dan pobjede nad fašizmom u Gradišci: Umoreno pet i po hiljada djece

GRADIŠKA – Sa područja opštine Bosanska Gradiška, u Drugom svjetskom ratu okupatori su ubili 5.415 djece uzrasta do 14 godina. Ukupno je stradalo 16.500 civila a poginulo je u borbi 2.080 boraca NOB-a, kazao je Nikola Kragulj, predsjednik Gradskog odbora SUBNOR-a u Gradišci, prilikom obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.

"To je dan kada je, prije 79 godina, završio Drugi svjetski rat i jedan od najtragičniji perioda u istoriji čovječanstva. Gradiška je, u tom ratu, dosegla tragičan vrh po broju žrtava u Evropi i svijetu", kazao je Nikola Kragulj.

On je naglasio važnost sjećanja na Dan pobjede, jer "njegovanjem sjećanja na te događaje poštovaćemo žrtve i sve ono što su naši očevi, djedovi i pradjedovi učinili za naš narod i opstanak na ovim prostorima".

Dragana Ilić, zamjenik gradonačelnika Gradiške nagalsila je da Grad Gradiška njeguje atifašističku ideju, čuva tekovine NOB-a i gradi zajednicu po mjeri svih njenih građana.

"Gradiška je poznata po čuvanju svoje istorije od zaborava i njegovanju svih vrijednosti važnih za mlade generacije. Naše žrtve su suviše velike da bismo ih zaboravili ili prepustili vremenu da izbriše njihove tragove", kazala je Dragana Ilić.

Polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen obilježja u Spomen parku slobode u Gradišci i na spomenicima u Gornjim Podgradcima i Novoj Topoli obilježen je Dan pobjede nad fašizmom u gradu na Savi.

Tragično poređenje

Kako bi se bolje shvatile razmjere stradanja djece iz gradiškog Potkozarja i Lijevče polja u logorima NDH-a u Drugom svjetskom ratu, to se može uporediti sa kolonom autobusa.

"Broj mališana, do 14 godina, koje su ustaše umorile u logorima, ispunio bi 55 autobusa, pod uslovom da u svaki stane po stotinu. To je kolona koja je odvezla našu mladost u smrt. Od toga se ovaj kraj još nije oporavio. Broj stanovnika to pokazuje u godinama nakon Drugog svjetskog rata, sve do sada", kažu gradiški istoričari.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.