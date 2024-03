Dan prelaska u novi objekat dobojske bolnice se bliži

DOBOJ - Dijagnostika će prva ući u prostorije nove bolnice u Doboju, a nakon toga ostale medicinske grane i pacijenti.

"Sada, da li će ići prvo radiologija, pa laboratorijska dijagnostika, ali u svakom slučaju to će ići relativno brzo. Sva oprema je već gore, to je bukvalno samo radnike to jutro rasporedite u novi objekat. Znači, prije svega dijagnostičke grane, pa tek onda mogu pacijenti da se usele. Naravno, izuzetno izazovno, novi objekat, nova savremena tehnologija, nova oprema, biće puno stvari koje ćemo morati da savladamo u relativno kratkom roku. Naši radnici već sada uveliko odlaze u novi objekat u saradnji sa izvođačima radova, sa ljudima koji postavljaju novu opremu, oni se već sada edukuju. Za nas će biti najveći izazov osposobljavanje, odnosno puštanje u rad samog objekta. Kao što sam rekao, novi sistemi ventilacije, klimatizacije, grijanja, kompletno novi način rada hirurških sala, sve će to biti mnogo veći izazov nego sam rad medicinskog osoblja", izjavio je Siniša Marić, zamjenik direktora dobojske bolnice.

Na staroj lokaciji u bolnici dnevno je hospitalizovano od 320 do 340 pacijenata, a njihovo preseljenje, poručuju iz ove zdravstvene ustanove će biti sukcesivno.

Dan prelaska u novi objekat se bliži, a do tada je potrebno završiti poslove tehničkog prijema i izdavanja upotrebne dozvole, rečeno je nakon sastanka Borisa Jerinića, gradonačelnika Doboja i Hou Ling Qing, direktorke kineske kompanije Sinofarm.

"Uzimajući u obzir veličinu projekta i da je projektna dokumentacija pozamašna i ne može stati da kažem u veći kamion, tako da ljudi stvarno u tom tehničkom smislu imaju puno posla. Svakako da će stručni tim koji je imenovan od strane Odjeljenja za urbanizam biti na raspolaganju da u što kraćem vremenskom periodu sagledaju, pregledaju kompletnu dokumentaciju i sve ono što bude do gradske adiministracije. Obećao sam direktorki da u najkraćem zakonom propisanom roku stoji na raspolaganju kompletna gradska administracija kako bi što prije u upotrebu pustili ovaj značajan projekat. Ne pričamo ovdje o nekom produženju rokova, neće ih biti, rekao sam u najkraćem zakonskom roku, što se tiče gradske administracije ona će da završi svoj dio posla. Što se tiče nekih rokova, naravno da ne možemo mi reći dan ili momenat, moramo da usaglasimo i sa Ministarstvom zdravlja, naravno i Vladom RS jer od početka smo svi zajedno u ovom projektu. To je po meni okvirno negdje maj, mislim da bi trebala biti u funkciji", rekao je Boris Jerinić.

"U narednim danima radićemo na tome da se bolnica što prije otvori... Naravno, obišla sam bolnicu prethodnih nekoliko dana i jako sam zadovoljna kako je sve ispalo", navela je Hou Ling Qing.

