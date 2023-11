Dan primirja obilježen i u Trebinju

TREBINJE - ​Dan primirja kojim se njeguje sjećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je okončan Prvi svjetski rat, u Trebinju je obilježen zajedničkim polaganjem cvijeća predstavnika gradske uprave i Konzularne kancelarije Srbije u Trebinju na Spomenik oslobodiocima, podignutom u slavu žrtava Velikog rata.

Cvijeće na spomeniku su položili gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i njegov zamjenik Dražen Bošković, te šef Konzularne kancelarije Srbije u Trebinju Miroslav Marković i konzul Miodrag Džudžalija.

“Od prošle godine smo, zajedno sa Konzularnom kancelarijom Srbije, počeli obilježavanje Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, što smatramo veoma važnim – da Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju neke veoma važne datume, ne zaboravljajući sve one ljude koji su dali svoje živote da bi mi danas živjeli u miru”, istakao je nakon ceremonije gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Napominjući da će u ponedeljak, na Dan oslobođenja Trebinja u Prvom svjetskom ratu, biti upriličena i svečana sjednica i da će sa gradskim vlastima tada biti ne samo predstavnici Konzularne kancelarijer, već i drugi gosti iz Srbije, on je kazao da samo na taj način možemo njegovati zajedničku kulturu sjećanja, jer je i naša istorija bila zajednička, ali, kako dodaje, i u miru moramo zajedno stvarati bolje uslove života i u Trebinju, i u Republici Srpskoj, i u Srbiji.

Ćurić je ovom prilikom podsjetio i na činjenicu da se u Srbiji 17. decembra odvijaju lokalni i parlamentarni izbori, te da su za sve one građane Trebinja koji imaju dvojno državljanstvo u Konzularnoj kancelariji Trebinje u toku prijave za glasanje.

“Za sve one koji budu željeli glasati na ovim izborima oni se mogu prijaviti ovdje u Trebinju i to za parlament se može glasati u trebinjskoj Konzularnoj kancelariji, a oni koji imaju ličnu kartu Republike Srbije i žele glasati za lokalne nivoe vlasti - to moraju učiniti na mjestu boravišta u Srbiji”, pojasnio je Ćurić, napominjući da se i oni koji su glasali na prošlim izborima, bez obzira što su bili prijavljeni, to moraju ponovo učiniti za ove izbore.

Za prijavljivanje učešća na izborima Konzularna kancelarija Trebinje je na raspolaganju građanima od 8 do 20 časova, svakim radnim danom i subotom i nedeljom od 10 do 18 časova, a 25 novembar je zadnji dan prijavljivanja i tada će kancelarija raditi do ponoći.

