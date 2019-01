Darivana prva beba sa područja Banjaluke

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić uručio je danas zlatnik prvorođenoj bebi u Novoj godini sa područja grada, dok su predstavnici Komercijalne banke poklonili štednu knjižicu sa iznosom od 500 KM.

Poklon je dobila djevojčica teška 2,9 kilograma i visoka 50 centimetara, koju je rodila Jasna Đurašinović iz Verića na Klinici za akušerstvo i ginekologiju Univerziotetskog kliničkog centra /UKC/ Republike Srpske.



Radojičić je rekao novinarima nakon uručenja zlatnika da grad tradicionalno daruje prvu bebu rođenu u Novoj godini, dodavši da je to ujedno i pokazivanja pažnje prema najmlađim sugrađanima.



"Jutros je to djevojčica koja je vrlo mirno propratila svoje prve trenutke slave u svom životu. Čestitali smo majci. Nadam se da će ova beba ostati u našem gradu i imati srećno djetinjstvo i pred sobom jednu mirniju i razvijeniju Banjaluku", rekao je Radojičić.



Član uprave Komercijalne banke Dragana Vujičić Stefanović rekla je da ova banka nastavlja tradiju darivanja prvorođene bebe na UKC-u, istakavši da je ovaj čin najljepši način da ova banka u predstojećoj godini počne svoj društveno-odgovoran posao.



Direktor UKC-a Vlado DŽajić naglasio je da ova ustanova ima podršku gradonačelnika i grada za sve što je do sada urađeno.



"U planu je rekonstrukcija ginekologije i porodilišta, da napravimo garaže, da preselimo i psihijatriju", naveo je Đajić.



On je dodao da je planirano da se u okviru UKC-a izgrade objekti za Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet zajedničkim trudom i podrškom grada Banjaluke i Republike Srpske.