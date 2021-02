Derventi se smiješi status grada, Simić spremio vatromet

DERVENTA - Prijedlog zakona o gradu Derventa u utorak će se naći na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS), a u ovoj, sadašnjoj opštini, već su pripremili vatromet kojim će proslaviti novi status, od kojeg očekuju niz benefita.

Kako ističu naši sagovornici, ispunjeni su uslovi da Derventa postane grad, a na potezu su narodni poslanici, koji će, sasvim izvjesno, za to dati zeleno svjetlo.

Milorad Simić, načelnik opštine Derventa, kaže da je vatromet već spreman, te dodaje da uz status grada, te nada se, potom i dobijanje statusa regionalnog centra Posavine, očekuju niz benefita.

Prema Simićevim riječima, najveća koncentracija stranog kapitala na malom prostoru je upravo u Derventi, a već se vode ozbiljni razgovori s poljskim investitorima, koje dosad nisu imali, ali i sa Slovenijom, Srbijom... A oni strani investitori koji već posluju u Derventi idu u proširenje kapaciteta.

"Kod nekih fondova sigurno ćemo biti ozbiljniji sagovornici. Dakle, lakše će se do investicija", rekao je Simić za "Nezavisne".

Podrška Derventi kao novom gradu stiže i od Ljubiše Ćosića, člana Predsjedništva Saveza opština i gradova Srpske.

"Sigurno da Derventa ima određene karakteristike koje zadovoljavaju da bude proglašena gradom. Očekujem da će narodni poslanici to podržati", kaže Ćosić.

On dodaje da će status grada sigurno Derventi donijeti ozbiljniji položaj, ali i određene troškove, koji se, recimo, odnose na preregistraciju, promjene pečata itd.

"Ali mislim da bi to trebalo da donese povoljniju klimu po pitanju, prije svega, investitora", naglasio je Ćosić.

Igor Žunić, predsjednik Kluba poslanika SNSD-a u NS RS, smatra da je Derventa i te kako zaslužila status grada, te je uvjeren da će to i postati.

"Derventa je sigurno stekla uslove za status grada. Ispunila je sve zakonske uslove koji su definisani Zakonom o lokalnoj samoupravi. Derventa je sigurno i svojim položajem, privrednom djelatnošću, te društvenim razvojem zaslužila to mjesto. Derventa je jedna od najrazvijenijih opština u Srpskoj", rekao je Žunić.

Žunić očekuje da će poslanici u NS RS to prepoznati.

"Ja sam siguran da će svi narodni poslanici to podržati. Tako je bilo i kada smo govorili o nacrtu zakona. Sigurno ne postoji nijedan narodni poslanik, bez obzira na to iz koje političke partije dolazi, da nije prepoznao napore rukovodstva Dervente u svim ranijim godinama, te građana, da dođemo do ovog statusa", naveo je Žunić, koji je inače iz Dervente.

Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške, koja je status grada dobila u proljeće 2019. godine, takođe kaže da Derventa i te kako zaslužuje ovaj status.

"Derventa ima privrednu razvijenost iznad prosjeka Srpske. Kada dobije taj status, to će Derventi donijeti niz prednosti, kao što je donijelo i Gradišci. Moći će se otvoriti prema fondovima EU itd. Biće otvorena mogućnost daljeg razvoja i napretka. Lakše je i do investitora sa statusom grada", rekao je Adžić za "Nezavisne".

U Odluci o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u RS za 2021. godinu, koju je donijela Vlada Srpske, Derventa je uvrštena u razvijene jedinice lokalne samouprave, a društvo joj prave Banjaluka, Bijeljina, Gradiška, Doboj, Zvornik...

Status grada u Srpskoj trenutno imaju Prijedor, Gradiška, Banjaluka, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Istočno Sarajevo i Trebinje.