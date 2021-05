Direktor UKC Tuzla preduhitrio priče o smjeni i dao ostavku

TUZLA - Izvještaj o radu i poslovanju UKC Tuzla za 2020. godinu juče nije prihvaćen na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, a nakon toga je Vahid Jusufović podnio ostavku na mjesto direktora te zdravstvene ustanove.

Smjene u ovoj ustanovi počele su u februaru, kada je imenovan novi Upravni odbor nakon formiranja Vlade Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Kadrijom Hodžićem. Ministar zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona Božo Jurić tada je pojasnio da je Upravni odbor smijenjen zbog proceduralnih grešaka u svom radu.

O smjeni Jusufovića pričalo se mjesecima, ali on je juče to preduhitrio, jer je sam pismenu ostavku podnio predsjedniku Upravnog odbora te kazao da odlazi na godišnji, koji mu je čitav ostao od prošle godine.

"Meni je vrlo jasno bilo nakon prve sjednice novog Upravnog odobra, koji nije podržao izvještaj za 2020. godinu, jer su bili suzdržani. To je kulminiralo danas na sjednici Vlade TK, gdje na prijedlog ministra zdravlja izvještaj o radu nije usvojen jednoglasno. Predloženo je i Skupštini TK da isto ne usvoji izvještaj o radu za 2020. godinu, za koju ne moram napominjati kakva je bila i kroz šta je prošao menadžment, a posebno zaspolenici. Meni je jasno u kom smjeru ide i ne želim ulaziti u to", rekao je juče Jusufović.

On je prokomentarisao i to što je na sjednici Vlade TK bilo pitanje zašto su smanjeni obim operativnog programa i broj pregleda, a istovremeno je to bila naredba s federalnog nivoa.

Dr Vahid Jusufović ranije je obavljao funkciju načelnika Klinike za očne bolesti UKC-a Tuzla, a na Medicinskom fakultetu u Tuzli, u zvanju vanrednog profesora, predaje oftalmologiju. Na mjesto direktora UKC-a Tuzla došao je 2019. godine nakon što je ostavku podnio tadašnji direktor Nešad Hotić. Jusufović je bio prošle godine kandidat za gradonačelnika Tuzle ispred Socijaldemokrata BiH.