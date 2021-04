Divlje deponije muče građane

VELIKA KLADUŠA - Na širem području Velike Kladuše brojne su divlje deponije, ali mještani naselja Podzvizd, koje je udaljeno nekoliko kilometara od ovog grada, kažu kako je ovaj problem kulminirao posljednjih godina i da sva njihova upozorenja niko nije uzeo za ozbiljno.

Posebno je, kako kažu, kritična situacija na području Gladnog brda, jer na ovaj lokalitet nesavjesni građani gotovo svakodnevno dovoze velike količine smeća i nekažnjeno ga odlažu u prirodu.

"Vjerujte, ljudi koji stanuju u blizini ovih divljih deponija od nesnosnosnog smrada ne mogu normalno živjeti, a bojimo se kako nam je i zdravlje ozbiljno ugroženo. Posebno je teško u ljetnom periodu, jer pojedinci dovoze i bacaju uginule životinje, životinjske kože i drugi animalni otpad", kaže mještanin Salih Mustedanagić. Dodaje kako su prve kuće od divljih deponija udaljene tek nekoliko stotina metara, a problem predstavljaju i psi lutalice, kojih je sve više u blizini ovih lokaliteta. "Tamo ih mame velike količine otpada koji odlažu nesavjesni građani koji dolaze sa strane. Uglavnom se to dešava u noćnim satima kada nema nikoga. Kada sretnemo takve i kažemo da to ne čine, suprotstavljaju nam se i onda često dolazi do sukoba", kaže Emine Šakanović, stanovnica Podzvizda.

Mještani kažu kako su dosad organizovali više akcija prilikom kojih su uspjeli ukloniti velike količine smeća, te da su o svemu obavještavali nadležne općinske organe, ali da oni ni do danas nisu reagirali. U lokalnoj administraciji kažu kako su svjesni ovog problema i da je on prisutan na širem području Velike Kladuše, ali da su njihovi kapaciteti u borbi protiv ove negativne pojave skromni. "Općina je već duže vrijeme bez komunalno-vodnog inspektora, a imamo samo jednog komunalnog redara. Uklanjanje divljih deponija na području Podzvizda uvršteno je u plan lokalnog komunalnog preduzeća i te aktivnosti će biti vrlo brzo provedene", kaže se u upućenom dopisu. Međutim, mještani ističu kako su takve odgovore često dobijali i ranije, ali da je na planu rješavanja ovog problema vrlo malo učinjeno.