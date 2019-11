Divlje svinje prošetale Sanskim Mostom

SANSKI MOST - U neposrednoj blizini naselja Krkojevci i Mahala, svega kilometar od centra Sanskog Mosta, uočeno je krdo od dvadesetak divljih svinja, koje su se s okolnih brda spustile praktično u naseljeno mjesto.

Krdo su protekle subote u večernjim satima fotografisali vozači, baš u trenutku kada su se ove životinje kretale u pravcu grada te u blizini "Energopetrolove" benzinske pumpe prelazile put koji povezuje Sanski Most i Ključ.

"Bio je to zaista neobičan prizor i nikada nisam vidio ništa slično. U krdu je bilo životinja raznih veličina i činilo se da nisu mnogo uplašene. Eto, lovci se satraše da ih pronađu u šumama Grmeča, a one same dolaze u grad", kazao nam je jedan očevidac ovog događaja.

Kako saznajemo, životinje su uočili i mještani, a one su se razbježale kada su psi otkrili njihovo prisustvo.

Divlje svinje su veoma plašljive životinje i rijetko se dešava da dođu u blizinu ljudskih naselja, pa se pretpostavlja da je ovo krdo nekako zalutalo. Zbog toga što je godina bila nerodna i što je podbacio urod šumskih plodova, na meti ovih životinja je proteklih mjeseci bio kukuruz, pa su poljoprivrednicima koji uzgajaju ovu kulturu pričinili veliku štetu.

Inače, radi se o životinjama koje su izuzetno brojne u grmečkim šumama zbog visokog stepena reprodukcije, te su omiljena divljač za lovce. Iako važe za plašljive životinje, događalo se da odrasli vepar, ako osjeti da je ugrožen, ili divlja svinja koja čuva podmladak napadnu i čovjeka.