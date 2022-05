Đaci otkrili odakle dolazi pitka voda

DOBOJ - Odakle dolazi voda koju svakodnevno koriste u svojim domovima otkrili su đaci petih razreda Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić", koji su prvi put tokom školovanja posjetili postrojenja i laboratoriju "Vodovoda".

"Kad sam bila mala pitala sam se odakle dolazi voda... Mama mi je rekla da dolazi iz rijeke, a pošto je u našem gradu rijeka Bosna - dolazi iz Bosne. Međutim, ja sam se pitala kako može da bude tako prljava rijeka i dolazi do nas da mi to pijemo. Sad sam dobila odgovor na to pitanje, a to je da se ovdje prečišćava", rekla je Ana Jović.

"Vidjela sam razne stvari koje su zanimljive i koje prije nisam vidjela. Vidjeli smo cijevi, bili smo u laboratoriji", kaže Ivana Kuzmić.

Na pitanje da li se nekada pitala odakle dolazi voda, odgovara:

"Jesam. Sada sam dobila odgovor na to: dolazi iz rijeke Bosne".

Doboj se pitkom vodom napaja sa tri izvorišta: Rudanka, Luke i Pridjel, vodovodna mreža je duga oko 133, a kanalizaciona oko 40 kilometara.

"Vodovod" raspolaže sa četiri visinska rezervoara, ukupnog kapaciteta oko 2.500 kubika i tridesetak bunara koji snabdijevaju stanovništvo i privredu.

Da bi Dobojlijama obezbijedili dovoljne količine vode i u ljetnim mjesecima, poručuju iz "Vodovoda", na području Pridjela je sagrađen bunar.

"Mi smo ga već testirali i on pokazuje odlične rezultate. U toku je izgradnja i drugog, koji će biti završen za oko mjesec - mjesec i po, i s tim bismo mogli reći da će snabdijevanje vodom u budućem periodu, bez obzira na vremenske prilike, a već smo navikli na sušne, biti redovno i naši korisnici ne treba da brinu", izjavio je Mišo Ilić, v.d. direktora "Vodovoda".

Novo izvorište planira se i na području Osječana, odnosno Kožuha, kojim bi se, navodi Ilić, riješilo pitanje napajanja Doboja vodom u ovom vijeku.