Đaci pokazali ljubav prema fizici

DOBOJ - Da fizika nije bauk i da za budućnost ove nauke ima nade, zanimljivim eksperimentima dokazali su mladi fizičari, učenici trećeg razreda Gimnazije "Jovan Dučić".

Vodu, ulje, boju za kolače, te šumeću tabletu za svoj eksperiment koristio je Andrej Gojković.

"Dokazuje se razlika gustine vode i ulja, prosto dokazuje se da je gustina vode veća od gustine ulja, i samim tim refleksija svjetlosti će prolaziti kroz ulje i vodu, i praviće se jedan zanimljiv efekat... Pošto je gustina vode veća od gustine ulja, kada dodamo boju za kolače, vide se molekule boje, ubacimo jednu šumeću tabletu koja će osloboditi ugljen-dioksid", pojasnio je Andrej, dok je njegova drugarica Jovana Mišić pokazala šta uz pomoć magneta, baterije i komada žice može da nastane.

"To spojimo i kada zavrtim, on će se samostalno vrtjeti neko vrijeme. On faktički tu predstavlja homopolarni električni motor i pokazuje kako dvije nevidljive sile, tačnije magnetno polje i električna energija, mogu zajedno da djeluju i prave novu silu, tačnije mehaničku", kazala je Jovana.

Pavle Obradović i Kenan Bošnjak dokazivali su postojanje atmosferskog pritiska, dok su Marko Kovačević i Benjamin Mulabdić sa dva balona, jedan napunjen vodom, a drugi vazduhom, pokazali primjer različitog toplotnog kapaciteta.

Fizika nisu samo zadaci, nego demonstracije i eksperimenti, pa se na takav način, smatraju nastavnici koji predaju ovaj predmet, đaci mogu motivisati da zavole tu prirodnu nauku.

"Ima nade, možemo reći, ali ne možemo tvrditi baš da je budućnost fizike svijetla, ali svakako ima nade, posebno ovi učenici koji su ovdje, oni su veoma aktivni. U ovoj generaciji ima jedna grupa učenika koji pokazuju mnogo više interesovanja za fiziku, a inače generalno možemo reći bar jedan učenik po odjeljenju sigurno da se može izdvojiti", kazao je Edvin Osmanović, nastavnik fizike.

Seriju eksperimenata učenici su izveli povodom 77. godišnjice škole, koja je ove godine uspjela da prekine negativan trend upisa đaka.

"Ova godina je neka prekretnica za Gimnaziju, čini mi se, i nadam se da će tako biti i sljedeće godine. Bio je zaista veliki odziv učenika i uspjeli smo da formiramo četiri odjeljenja sa tri smjera, informatički, društveno-jezički i opšti smjer, i imamo baš dobru ekipu učenika prvih razreda. Mislim da su ona malobrojna odjeljenja prošlost", izjavila je Svjetlana Telebak, direktorica škole.