Đaković: Pobjeđivali smo do sada, pobijedićemo i epidemiju

PRIJEDOR - Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković izjavio je da je Prijedor kroz istoriju bio grad pobjednik, te vjeruje da će pobijediti i u borbi protiv virusa korona.

Đaković je povodom obilježavanja 16. maja, Dana grada Prijedora izrazio uvjerenje da će naredne godine ovaj dan proslaviti u dosta srećnijim okolnosti i sa puno urađenih projekata.

On je napomenuo da je ovo druga godina zaredom da Prijedor proslavlja svoj dan u vanrednim uslovima, budući da su prošle godine bile poplave, a da su sada zbog virusa korona usporeni procesi što je značajno uticalo na pad ekonomije.

"Ovo je vrijeme u kojem je došlo i do pada u budžetu grada Prijedora. U martu je punjenje budžeta bilo u iznosu od oko 80 odsto dok je u aprilu palo na svega 50 odsto u odnosu na plan. To je dovelo do usložnjavanja mnogih procesa koji će uslijediti. Ali, mi ćemo i za to tražiti rješenja", istakao je Đaković.

Prema njegovim riječima, na samom počektu epidemije su shvatili da će to donijeti velike nevolje u oblasti ekonomije, ali i poljoprivrede, pa je u Skupštini grada usvojen prvi paket interventnih mjera za pomoć poslovnim subjektima, a riječ je o oslobađanju plaćanja raznih taksi i subvencijama za pokrivanje troškova računa za opšte ekonomske potrebe preduzeća.

"To se, prije svega, odnosi na plaćanje računa `Vodovodu`, `Komunalnom preduzeću`, `Toplani`... Za početak za ove namjene planirano je 200.000 KM", dodao je Đaković.

On je potvrdio da je grad podstakao i dodatnu sjetvu i da je za to obezbijeđeno 500.000 KM kojima će se materijalno pomoći poljoprivrednicima, počevši od fizičkih lica do preduzetnika i pravnih lica, do 50 odsto od računa za kupljeno mineralno đubrivo i sjemena za proljetnu sjetvu.

Đaković je naglasio da ova situacija, ipak, nije uticala na infrastukturne projekte budući da su mnogi od njih kapitalni, koji su započeti u prethodnim godinama.

"I dalje se izvode radovi na regionalnom vodovodu `Crno vrelo` za područje Omarske i okolnih naselja. Gradi se sportska dvorana na Urijama, kao i sportska dvorana u Omarskoj. Rekonstruiše se područna škola u Rasavcima, grade dvije zgrade sa 32 i 20 stanova, namijenjene za rješavanje socijalnih problema i raspuštanje kolektivnih centara", precizirao je Đaković.

On je dodao da se nastavlja i izgradnja kanalizaconog sistema u izbjegličkom naselju Glavice 1, 2, 3, i 4, kao i da je u toku rekonstrukcija i dogradnja robne kuće "Patrija".

"U toku su završni radovi na distributivnom centru i hladnjači za voće i povrće u Omarskoj, a započeti su i novi projekti koji su planirani u 2020. godini i za koje su provedene tenderske procedure", rekao je Đaković.

O predstojećim lokalnim izborima Đaković je rekao da vjeruje da će epidemija stati i da će omogućiti njihovo održavanje, kao i da očekuje da će DNS u Prijedoru, kao najorganizovanija stranka u gradu, dobiti značajno veći broj glasova od drugih te će ostati vodeća stranka u ovom gradu.