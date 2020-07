Đapo: Što prije početi rješavati problem na Trgovskoj gori

SARAJEVO - Ministar ekologije i turizma Federacije BiH (FBiH) Edita Đapo izjavila je Srni da što prije treba početi rješavati problem izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj da bi BiH mogla da tu odluku sruši pred međunarodnim institucijama.

Đapo, koja je i član Koordinacionog tijela na nivou BiH iz FBiH, smatra da je veoma važno da se Ekspertska grupa, koju će činiti profesori, formira što prije i analizira apsolutno svu situaciju oko Trgovske gore.

"Hrvatska je već pokrenula tendersku proceduru za izbor kompanije koja će izraditi studiju uticaja na okolinu. Oni će to raditi godinu, dvije ili tri i poslaće je BiH na izjašnjenje. Mi ćemo tada imati veoma kratak rok i moraćemo za mjesec, dva, najviše za 90 dana da se izjasnimo o tome", rekla je Đapo.

Đapo je ukazala na potrebu da se analizira biodiverzitet i postojanost tla, te da BiH mora da ima spreman odgovor kada je Hrvatska pozove na izjašnjenje o studiji uticaja na okolinu.

"Ukoliko oni ne prihvate naš prigovor i naš stav da ne dozvoljavamo da se na granici sa BiH gradi odlagalište, onda ćemo morati pravnim putem da se borimo, ili podizanjem arbitraže ili podizanjem tužbe pred Evropskim sudom u Strazburu", pojasnila Đapo.

Kada je riječ o tekstilnom otpadu iz Italije, koji je dovezen na područje Drvara i Bosanskog Grahova, Đapo je istakla da ga je "uvezla firma koja je bila registrovana na Opštinskom sudu u Livnu, sa registracijom u Drvaru", da je taj privrednik dobio dozvolu nadležnog kantonalnog ministarstva.

Ona je navela da je na adresi na kojoj je registrovana firma, Titova broj 1, ustanovljeno je da te firme nema, da je zakup prostora na drugoj adresi i da je zakupac raskinuo ugovor.

"To za nas predstavlja ilegalnu pošiljku i od nadležnog ministarstva Italije smo zatražili dozvolu da se taj otpad vrati firmi u Italiju. Nadam se da će italijanska firma vratiti tom privredniku iz Srbije određeni novac. Ukoliko ne vrati, on će morati platiti odvoz otpada do Italije i ta kompanija će morati prihvatiti taj otpad", pojasnila je Đapo.

Ona je izrazila žaljenje što investitor iz Srbije, koji je namjeravao da u Drvaru otvori kompaniju za reciklažu, u tome nije uspio.

Đapo je napomenula da i federalna inspekcija ima posla, da je u BiH uvezeno 12 ili 15 kamiona, dva kamiona su istovarena na deponiji u Bihaću, a vjerovatno su imali namjeru da pređu granicu, ali nisu mogli bez dozvole.

"Veliku grešku učinila je i kantonalna inspekcija iz Livna koja je natjerala špeditere da otpad voze izvan Livanjskog kantona, tako da je jedan dio otpada završio u Bihaću, a sada se analizira da li je jedan dio, odnosno jedan kamion otpada, završio ovdje pored Sarajeva", rekla je Đapo.

Ona je navela da će, kada se sve ustanovi, privrednik iz Srbije biti kažnjen, kao i špediteri koji su to uradili, ali i inspektor koji im je sve to naredio. Najavila je da će lično otići u Drvar kada se "sve to posloži".

Đapo je poručila građanima Drvara da otpad treba tretirati kao sirovinu, jer je federalna inspekcija ispitala i radi se o tekstilnoj sirovini.

"Privrednik iz Srbije morao je italijanskoj kompaniji platiti tu sirovinu da je doveze. Pretpostavljam da je imao ugovor sa italijanskom kompanijom, pa da je zbog toga požurio sa prevozom u BiH, a da još nije uspostavio mašine da ga recikliraju. Najveća greška je njegova i, nažalost, sve će to morati platiti. Moraće platiti i kaznu za nelegalno smještanje otpada", pojasnila je Đapo.