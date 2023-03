Djeca naučila čarobnu formulu oralne higijene

DOBOJ - Dobra četkica, dobra pasta i dobra tehnika pranja zuba su čarobna formula oralne higijene, a tri minuta četkanja najmanje dva puta dnevno garant su blistavog osmijeha.

To je poručio dr Goran Subotić, rukovodilac Službe za preventivnu, dječiju i opštu stomatologiju sa stomatološkom laboratorijom u dobojskom Domu zdravlja, a na naše pitanje da li je dovoljno dva puta oprati zube, odgovara.

"To je neki minimum, da se zubi operu ujutru i uveče pred spavanje, nakon zadnjeg obroka. Najveći problem je u tom dječijem uzrastu što djeca jedu u toku noći, piju mlijeko, voćne sokove i nakon toga zubi se ne peru i to je najčešća posljedica kvara", rekao je Subotić.

Kako se pravilno peru zubi, štićenicima Dnevnog centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju pokazale su učenice Medicinske škole koje se obrazuju za zubno-stomatološke tehničarke.

U čemu griješimo kada peremo zube objasnila je Sonja Mizdrak, učenica četvrtog razreda.

"Četkicu pritiskamo jako, a ne treba. Treba samo laganim pokretima pomoću mekane četkice da se peru zubi, najmanje dva do tri minuta, a mi to nekako brzinski peremo. Slatkiši najlošije utiču na zube", rekla je Sonja.

"Ove godine sarađujemo sa Medicinskom školom, tako da smo doveli njihove učenike kao edukatore jer smatramo da djeca sa djecom uspostave lakši kontakt. Na taj način i razbijemo strah koji ta djeca imaju", kaže Subotić.

"Mi se uvijek radujemo ovakvim okupljanjima, smatramo da je prevencija ključ svega, znači da do problema ne dođe. Kada već dođe do problema, onda je on malo teže rješiv. Roditelji su prva karika, ne samo kada je u pitanju oralno zdravlje, nego inače, tako da roditelje upućujemo, kada vidimo da ima neki problem, na pravu adresu", kazala je Jelena Okilj, logoped u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju.