Djeca s poteškoćama u razvoju u Dnevnom centru u Doboju od novembra

DOBOJ - Još samo podne obloge nedostaju da grubi radovi na izgradnji Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju i obdaništa u sklopu Osnovne škole "Milan Rakić" u Velikoj Bukovici, kod Doboja, budu završeni, a ovaj objekat prve korisnike bi trebalo da primi u novembru.

"Čekamo uslove da postavimo podnu oblogu i još nam je ostalo vanjsko uređenje objekta. Trenutno nemamo odgovarajuću vlažnost podloge, ovdje je predviđen PVC pod za djecu i očekujemo da će biti odgovarajuća temperatura te da ćemo to moći odraditi za desetak dana. Treba uraditi parkinge i trotoare, izvođeni su radovi na vodovodu i kanalizaciji, i to treba urediti", kaže Željko Petković, rukovodilac radova na objektu, koji se finansiraju novcem Vlade Srbije u iznosu od 100.000 evra.

Slađana Pašalić, direktorica škole, navodi da objekat ima tri prostorije, dvije će koristiti četrdesetak djece s poteškoćama u razvoju, dok je treća namijenjena djeci predškolskog uzrasta.

"Djeca su pretežno s ovog područja Krnjina, znači Ljeskove Vode, Grabovica, Tisovac, Stanovi, Mali Prnjavor, Bukovica Velika i Kotorsko. To je prostor koji je na pola puta do Doboja... Ovaj prostor ima svoju čajnu kuhinju, sanitarne čvorove, zatim betonsku kao i park površinu, koje djeca mogu da koriste u slobodno vrijeme, imamo igralište ispred, kao i rampe za djecu koja imaju poteškoće u kretanju", pojasnila je Pašalićeva.

Izgradnjom Dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju rasteretiće se isti takav objekat u Doboju.

"Ovo je najmnogoljudnija mjesna zajednica i svakako da je bilo potrebno da se uradi ovakav centar. Biće puno lakše roditeljima djece s poteškoćama u razvoju jer neće morati da ih prevoze do grada", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, koji se na licu mjesta uvjerio da su radovi u završnoj fazi.

"Da bi bio kvalitetan rad trebalo bi da bude petoro do šestoro djece koja imaju poteškoće u razvoju. Nažalost, naša situacija je takva da nam se svake godine povećava taj broj djece s poteškoćama u razvoju. Ja bih naglasila da to nisu samo učenici, to su i punoljetna djeca. Ministarstvo će na osnovu broja djece donijeti odluku koji je to broj stručnjaka koji zadovoljava potrebe te djece jer sve je za njihovu dobrobit", navela je Slađana Pašalić.