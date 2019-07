Dječja kuhinja Tuzla nema obroka za nove korisnike

TUZLA - Dječja javna kuhinja u Lukavcu ne prima nove korisnike jer nema sredstava da hrani više od 250 osoba koliko ih trenutno ima. Jedan obrok dnevno ovdje dobija 160 djece i 90 odraslih osoba.

Kuhinja je otvorena prije dvije godine i tada je hranila oko 80 djece. Broj korisnika se sve više uvećavao, a sredstava je sve manje jer su po obroke počeli dolaziti stariji, bolesni, demobilisani borci, itd. Među njima je i Bego Ferhatbegović, koji majku i sebe prehranjuje obrocima iz kuhinje.

"Ako nemaš nikakva primanja, nemaš šta da radiš, ova kuhinja je značajna. Bio bih gladan. Bitna je čim u nju dolazi narod koji ne može sebi da priušti obrok", rekao je Bego, noseći ceker sa kanticom kuhane hrane i hljebom, koje je dobio.

Nada da će situacija krenuti nabolje pojavila se prije četiri mjeseca kada je Udruženju altruista "Ruke prijateljstva", koje vodi kuhinju, opština Lukavac odobrila 12.000 maraka godišnje iz opštinskog budžeta. Do danas nisu dobili ni marku.

"Šta je kočilo, ne znam ni ja. Bili su u pitanju papiri. Načelnik Lukavca je tražio dozvolu od Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja. Mi smo se obratili njima i oni su nam rekli da ne treba to da nam daju jer ne dajemo obroke po školama. Zamolila sam ih da mi to pismeno dostave, što su i učinili. Ja sam to odmah priložila u opštinu. Mislim da je sada tu sva dokumentacija, iako ne vjerujem da je to bilo sporno jer oni znaju da mi ne dijelimo obroke školama", kazala je Selma Zukić iz Udruženja altruista "Ruke prijateljstva" Lukavac. Zukićeva je naglasila da nikoga ne žele vratiti, ali da su prisiljeni to da rade jer nemaju sredstava da hrane više od 250 osoba te su počeli odbijati građane koji dolaze ovih dana da se pridruže kuhinji.

Predstavnike lokalne zajednice pitali smo kako komentarišu navode da od osnivanja ne podržavaju rad kuhinje i zašto sredstva nisu uplaćena. Načelnik Lukavca Edin Delić je rekao da ovaj projekat od početka nije postavljen kako treba, te da opština treba da ima uvid ko su korisnici kuhinje, po kojim kriterijima, itd. Posebna pažnja je trebalo da bude posvećena tome što se djeca stigmatiziraju kroz sam naziv kuhinje.

"Mislim da dobra namjera nije dovoljan preduslov da bi nešto stvarno bilo dobro. Ali, evo, mi ćemo učiniti sve da se otklone ovi elementi da krenemo sa finansiranjem. Vrlo ćemo pažljivo pratiti taj proces. Ja ću se usuditi i zvati medije s obzirom na to da je ovo vruća tema jer ispada da ovdje neko nije odgovoran, human, da ne zna za djecu, itd. Ovo je puno više od igre. Šta je - tu je. Mi ćemo se odgovorno nositi prema tom pitanju", pojasnio je Delić i dodao da ova opština ima niz mjera kojima pomaže socijalno ugrožene kategorije građana.

Rad kuhinje pomažu građani donoseći namirnice, a i volonteri sakupljaju hranu na terenu. Neke humanitarne organizacije, također, maksimalno pomažu, ali dugoročnije rješenje pomoglo bi da kuhinja opstane jer ona je mnogima jedini obrok dnevno.

Sit gladnom ne vjeruje

Kuhinja opstaje zahvaljujući volonterima te donacijama građana i organizacija. Sredstva iz budžeta bi se koristila za plaćanje kirije i režija, što je ključno da kuhinja opstane. Administrativne procedure koje koče realizaciju budžeta prema kuhinji dokaz su da sit gladnom ne vjeruje.