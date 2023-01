Djed Mraz darovao krv

TREBINJE - U Službi za transfuzijsku medicinu u Trebinju Djed Mraz i ove godine je prvi darovao krv, što je postala njegova tradicija već devet godina zaredom, iako je, kao glavni darivalac poklona, do sada najdragocjeniju tečnost, kako kaže, darivao ni sam ne zna koliko puta.

"Mislim da je upravo ovo darivanje jako važno, što su shvatila i brojna djeca koja su u međuvremenu postala odrasli ljudi i krenuli stopama Djeda Mraza, ali i svih humanih ljudi", poručio je Djed Mraz.

Napominjući da je januar vrijeme darivanja, on je pozvao sve one koji se dvoume da li da daruju krv to učine odmah, što je i on sam uradio i što ga je, dodaje, naročito razveselilo nakon što je podijelio dosta poklona.

“Darivati ljude oko sebe trebamo uvijek, i to ne samo u ovo doba godine, nego tokom čitave godine. Vidjećete da će vas to učiniti još srećnijim”, dDodao je Djed Mraz.

Načelnik Službe za transfuzijsku medicine Trebinje dr Dragan Šarenac je rekao da su srećni što je Djed Mraz prvi došao da daruje krv i ove godine, te da je to nagovještaj još jedne uspješne godine u dobrovoljnom davalaštvu krvi.

“Zahvalni smo Djeda Mrazu na tom najdražem daru za našu Službu za transfuzijsku medicine, uz nadu da će ovo biti dobar podstrek za sve one koji nisu uključeni u dobrovoljno davalaštvo krvi – da to učine, da se pridruže stazama Deda Mraza i uključe se u porodicu najhumanijih ljudi", kazao je Šarenac.

On je istakao da je prošla godina bila jedna od najuspješnijih u dobrovoljnom davalaštvu krvi u Trebinju, ted a bi ovo bila najuspješnija godina trebinjske transfuziologije da nisu morali otkazivati neke akcije zbog virusa korona.