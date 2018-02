'Djevojka s Une' simbol neprolazne ljepote

BIHAĆ - Već duže od tri decenije kamena skulptura "Djevojke s Une" predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola Bihaća, pozdravljajući s bedema srednjovjekovne tvrđave, gdje se nalazi, putnike namjernike u taj grad.

Autor ovog umjetničkog djela je akademski vajar Vladimir Hrljević, koji je dobar dio života proveo u gradu na Uni, a trenutno živi i radi u Zagrebu. Skulptura je svečano otkrivena sada već daleke 1986. godine, a ideja da se izradi potekla je od pokojnog Boška Marjanovića, utemeljitelja poznatog udruženja "Unski smaragdi" i jednog od pionira ekologije na ovim prostorima. Iako u Bihaću decenijama traju sporenja oko toga ko je Hrljeviću poslužio kao inspiracija i model za skulpturu, sam autor kaže kako njegovo djelo idelizira ljepotu žene, ali istovremeno je i simbol ljepote rijeke Une.

"Moram reći kako niti jedna žena nije bila model za skulpturu. Ona predstavlja idealiziranu ljepotu žene, to je simbol figura koja brendira rijeku Unu i njenu nestvarnu ljepotu. Oslobođena je svih političkih i ideoloških formi, a u neku ruku je oblik iskazivanja slobode žene, njene afirmacije, pa i do razine feminizma", kaže Hrljević, dodajući kako je Bihać uvijek bio grad lijepih žena. Ipak, postoje mišljenja kako sadašnja lokacija "Djevojke s Une" nije odgovarajuća i da ona treba da bude izmještena na drugo mjesto, pored same rijeke.

"Mjesto gdje se sada nalazi, u parkiću na bedemima stare tvrđave, nije odgovarajuće i ne priliči prvobitnoj simbolici skulpture. Najbolje bi je bilo dislocirati i pronaći joj neko mjesto pored same Une, s kojom čini neodvojivu cjelinu", smatra profesor likovnog obrazovanja Adnan Dupanović.

Inače, u poslijeratnim godinama skulptura je često bila na meti vandala, a bilo je čak i inicijativa da je trajno uklone jer, navodno, narušava moral i ugled grada. Nepoznati počinioci su je pokušali uništiti eksplozivom, ali je na sreću tada prošla samo s manjim oštećenjima. Tada je podignuta sa zemlje i danas čvrsto stoji s podignutim rukama simbolizujući pobjedu nad vandalskim činom rušenja kao trajno svjedočanstvo neprolazne ljepote.