Djevojku u centru Sarajeva fizički maltretirao policajac

SARAJEVO - Sarajka Dženana Mujić se javila redakciji portala Avaz koja je kazala da ju je maltretirao i udario pripadnik FUP-a.

Kako je kazala za ovaj portal, nemili događaj se dogodio juče u centru Sarajeva.

"U ulici Mehmeda Spahe sam parkirala svoj automobil, kao i uvijek. Međutim, tada je došao jedan policajac koji mi je kazao da tu ne mogu parkirati. Upitala sam ga zašto, s obzirom da tu uvijek parkiram automobil, jer radim u blizini. Međutim, on je krenuo za mnom i počeo me vući za jaknu i psovati mi", kaže šokirana građanka.

Ističe da se cijeli događaj desio juče u ranim jutarnjim satima.

"Dan ranije sam na isto mjesto parkirala i nije bilo nikakvih problema, ali juče je policajac stao ispred mene, uzeo me objema rukama za nadlakticu moje desne ruke i počeo vući psujući mi "Boga i Božiju majku". Tom prilikom mi je poderao i jaknu. Krenula sam prema zgradi Federalnog MUP-a, koja se nalazi u neposrednoj blizini, da bih pozvala nekoga, međutim policajac mi je opet prišao i počeo me vući za ruku, čupati i u jednom momentu s obje ruke udario u predjelu nadlaktice. Takođe me koljenom udario u natkoljenicu", ističe sagovornica.

Nakon šoka koji je doživjela nazvala je MUP i prijavila cijeli slučaj.

"Pripadnici MUP-a su došli na lice mjesta, uzeli izvještaj, zadržali se sa tim policajcem veoma kratko i meni kazali da će izvršiti unutrašnje provjere nad njim. Ja sam im samo odgovorila da ću protiv njega podnijeti tužbu. Izvadila sam ozljedni list, jer imam nekoliko modrica", kazala nam je sagovornica portala Avaz..