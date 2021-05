Dnevna bolnica u Trebinju nastavlja rad u mjesnoj zajednici

TREBINJE - Dnevna bolnica za lakše slučajeve kovid oboljelih u Trebinju, koja je djelovala u Domu učenika, premještena je zbog povratka đaka u školske klupe u prostorije Mjesne zajednice Gorica.

I ubuduće će, kako je najavljeno na posljednjoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije, takozvana dnevna bolnica biti namijenjena liječenju kovid oboljelih sa lakšim kliničkim slikama, a, osim prostorija koje su ustupili, Gradska uprava će za sve što bude neophodno biti na raspolaganju da nabavi.

U toku su pripreme kako bi već danas dnevna bolnica nastavila sa nesmetanim radom u popodnevnim satima.

Dnevna bolnica će, kao i dok je djelovala u Đačkom domu, i ubuduće raditi u dvije smjene, od 8.00 do 12.00 i od 16.00 do 20.00 časova, a predviđena je za sve one kojima je potrebna terapijska procedura, a koju ne mogu dobiti u respiratornim ambulantama”, saopšteno je iz Bolnice Trebinje.

Na ovaj će se način, kako je nakon posljednje sjednice gradskog Kriznog štaba saopštio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, rasteretiti postojeća kovid odjeljenja Bolnice gdje su rezervisani smještajni kapaciteti za pacijenata sa teškim kliničkim slikama.

"Takođe nam je namjera da se i ubuduće, dok to bude potrebno, pruža zdravstvena zaštita svima kojima je potrebna, a čije stanje ne zahtijeva kontinuirano bolničko liječenje", kaže Ćurić.

Stanje pandemije se, prema posljednjim informacijama, smiruje, jer se na kovid odjeljenjima bolnice Trebinje, liječi 38 pacijenata, od kojih su 28 teži bolesnici. U vrijeme kada je Dnevna bolnica počinjala sa radom u Đačkom domu taj broj je bio daleko veći, jer je na liječenju bio 101 pacijent, od čega je 79 težih bolesnika, a kiseoničku terapiju je primalo 73 oboljela.