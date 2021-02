Dobitnicima obnoviteljskih povelja ni marke

STANARI - Ukidanjem odluke o novčanim naknadama za dobitnike zlatnih i srebrnih obnoviteljskih povelja, skupšinska većina u Stanarima spriječila je korisnike tih naknada da od nove vlasti traže ostvarenje svojih prava, iako ni prošla vlast nikom od njih u protekle četiri godine po tom osnovu nije isplatila ni marku.

"Pazite, skupštinskom odlukom njima je omogućeno da svako ko je nosilac zlatne ili srebrne te povelje ima pravo na naknadu od 25, odnosno 12,5 odsto opštinske plate, i prema tome to bi bilo ogromno opterećenje za budžet i prema toj odluci, koja je donesena 2017. godine, svi oni u suštini koji bi se obratili zahtjevom opštini imali bi pravo na naknadu. To bi bilo strašno veliko opterećenje na budžet ove opštine i kroz predizbornu kampanju smo vidjeli da to nije želja i volja naroda", kaže Radojica Ćelić (US), načelnik opštine.

Ruku za ukidanje ove odluke podigla su četiri odbornika US, po dvojica njihovih kolega iz SP-a i SDS-a, od kojih je jedan dobitnik srebrne obnoviteljske povelje, te jedan odbornik DNS-a.

"Želim reći da je skupštinska većina ispunila predizborno obećanje i predložila Skupštini ukidanje obnoviteljskih naknada, znači riječ je o nekim naknadama koje su iznosile oko 300 KM za dobitnike zlatne povelje, a upola manji iznos za dobitnike srebrne povelje. Mi smo ispunili svoje obećanje i tu odluku stavili van snage. Devet je dobitnika zlatne obnoviteljske, a o srebrnim ne znam tačan broj, ali mislim da je dosta više nego zlatnih", kazao je Denis Stevanović (SP), predsjednik Skupšine opštine.

Osam odbornika SNSD-a, koji su jedina opozicija lokalnoj vlasti, bili su uzdržani.

"Mi smo tu odluku (ranije) usvojili, ali mi nismo izdvojili sredstva za tu odluku, tako da nismo isplaćivali tim ljudima ni marke, ali bili smo uzdržani iz tog razloga što smatramo da su ti ljudi ipak stvorili ovu opštinu i treba na neki način da im zahvalimo jer u ovoj skupštini samo je jedan odbornik iz tog odbora koji je bio u obnavljanju opštine Stanari", kazao je za "Nezavisne" Nedeljko Đekić, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a.

U periodu kada je izglasana ta odluka je izazvala revolt građana Stanara, tvrde u ovdašnjem SDS-u.

"I ta odluka nije naišla na odobravanje one kritične mase, onih 3.500 ljudi koji su bili sigurno garant formiranja opštine Stanari, tako da ipak nije trebalo da se izdvaja iz svega toga neko ko bi bio zaslužan da, kako je tada odlučeno, trajno prima određene prinadležnosti", smatra Branko Vuković, predsjednik stanarskog SDS-a.