Doboj: Prevoz spas za djecu s poteškoćama u razvoju

DOBOJ - Usluge dobojskog Dnevnog centra za djecu i omladinu s poteškoćama u razvoju, kao i nastava koja se u OŠ "Vuk Karadžić" odvija po posebnom programu, nedostupna je za dvadesetak djece koja žive u ruralnom području jer ne postoji organizovan prevoz pa se roditelji dovijaju kako znaju i umiju.

Iako živi u 20 kilometara udaljenom selu Rječica, Milica Radojičić, majka desetogodišnje djevojčice s poteškoćama u razvoju, pronalazi način kako da svojoj kćerki obezbijedi prevoz do škole.

"Muž radi u 'Toplani' i taj dan kada on radi mi ne možemo da dođemo jer zavisimo od njega. Svake sedmice sipam 50 maraka goriva. Kad je prva smjena ne možemo doći, kada je noćna dolazimo, pošto on dva dana radi, a dva je slobodan. Tako tri puta sedmično dolazimo, nekad četiri. Nekad me sinovi dovezu, tako da se snalazim. Mnogo bi nam značilo da imamo bilo kakav prevoz, sad idu kiše i snijeg", priča Radojičićeva.

Da bi djeci poput njene kćerke dolazak u školu bio lakši u RS je u toku humanitarna akcija "S ljubavlju hrabrim srcima" u sklopu koje je planirana nabavka vozila za 33 udruženja djece s intelektualnim poteškoćama, među kojima je i dobojsko.

"To su djeca sa teškim dijagnozama i najveći pomak će biti ako tu djecu iz ruralnih područja uključimo. Uvijek su to ista djeca i u sportskim aktivnostima, i u radionicama, a ako njih uključimo i pokrenemo, to je veliki pomak za naše udruženje", kaže Snježana Mitrović, predsjednica Odbora Udruženja za djecu s poteškoćama u razvoju.

"Mnoga djeca iz udaljenih sela nisu upoznata sa 70-80 odsto svojih prava koja bi mogla da koriste kako bi se poboljšalo njihovo funkcionisanje, kao i zdravstveno stanje, i upućenost roditelja u čitav sistem, program obrazovanja i svega", kazala je Milena Stanić, majka jedanaestogodišnjeg dječaka.

Dobojsko Udruženje djece s poteškoćama u razvoju broji oko 250 članova.

"Aktivnih, koji sarađuju s Udruženjem, je oko stotinu porodica. U školi 'Vuk Karadžić' nastavu pohađa 65 djece, a usluge Dnevnog centra redovno koristi pedesetak djece", rekao je Rajko Todorović, predsjednik Udruženja djece s poteškoćama u razvoju.