Doboj: Srebro za aplikaciju koja opismenjuje đake

DOBOJ - Trud Tijane Paunović i Željke Damjanović, dvije profesorice Ekonomske škole u Doboju, isplatio se jer je njihova pravopisna aplikacija chat bot dobila nagradu.

Naime, na Sajmu ideja, inovacija i stvaralaštva mladih, koji organizuje Privredna komora RS, njihov rad "STAM pristup i upotreba chat bota u nastavi" dobio je srebrnu plaketu.

"To je aplikacija koju smo kreirale prošle godine. U pitanju je aplikacija koja je slična android aplikaciji za srpski jezik i pravopis, s tim što u njoj ima nekih novina, kao što su opcija 'kako se piše', gde korisnik može da unese neku reč, a chat bot vraća ispravan oblik te reči. Ono što tu aplikaciju još izdvaja od klasičnih android aplikacija je činjenica da mi imamo bazu u kojoj se beleže svi klikovi, svi unosi korisnika, tako da možemo da vidimo šta su korisnici najčešće uneli, šta su najčešće pretraživali", pojasnila je Tijana Paunović, profesorica matematike.

Pisanje rječce ne uz glagole i imenice je ono što je najviše zanimalo korisnike ove aplikacije.

"To i jeste najčešća greška, ali rekla bih da se možda broj takvih grešaka u učeničkim radovima smanjio. Primjetno je to u ispravljanju pismenih radova", kazala je Željka Damjanović, profesorica srpskog jezika i književnosti.

U kategoriji učeničkih radova na istoj manifestaciji srebrnu plaketu za sistem praćenja anomalija u bankarskom sistemu u realnom vremenu osvojile su učenice trećeg razreda Ekonomske škole Katarina Šolaja, Jelena Savić i Ana Kurtinović.

"To znači da možete da pratite transakcije koje se dešavaju u realnom vremenu, naravno imate sve podatke i ukoliko je to potrebno, šalju se upozorenja korisnicima ukoliko dođe do, recimo, prekoračenja limita, koji se uzima sa tog računa", rekla je Ana Kurtinović, koja je nagrađena i za rad o kriptovalutama.

Maja Začević i Sanja Božanović osvojile su bronzanu plaketu za rad "Od Ede Bajron do vještačke inteligencije".

Svim nagrađenim plakete i medalje u petak je uručio Slobodan Dragičević, sekretar Granskog udruženja za informaciono-komunikacione tehnologije u Privrednoj komori RS.

"Naše nove mlade generacije treba da zaista prepoznaju nove tehnologije kao jednu budućnost koja postoji sada u svim privrednim društvima i da se u tom jednom pravcu i edukuju, i da se edukuju za neka nova zanimanja, nove profile koji su u skladu s tržištima rada", izjavio je Dragičević.