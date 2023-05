Doboj devet godina poslije: Vrijeme nije odnijelo strah od vodene sile

DOBOJ - Devet godina nakon katastrofalnih poplava ploča sa imenima jedanaest stradalih Dobojlija postavljena je na ogradu mosta na rijeci Bosni, koja je polovinom maja 2014. potopila Doboj.

Sa istog mosta gradsko rukovodstvo je povodom obilježavanja godišnjice poplave u rijeku bacilo 11 ruža za postradale.

Strah od vodene stihije nije prošao, bez obzira na godine, pričaju mještani obližnjeg naselja Poljice, koji ističu da im višednevna kiša svaki put otvara stare rane.

"Najbolnije sjećanje je iznenadna bujica koja ide prema mojoj kući. Ja sam mislila da će srušiti i kuću, da će odnijeti nas. Ja sam u nekom strahu stavljala sto na sto da bježim na tavan. No, moje kćerke Mitra, Jelena, Anica je odsutna u Švedskoj, kažu da nema govora, da moramo dočekati čamac i otići. Najgore je bilo skakati u čamac. Ne daj Bože promašiti, bujica ogromna, a mi u odijelu. Moja komšinica je, silazeći u čamac, trudna pala u vodu. Sreća da su bili tu kraj nje momci, njima svaka čast, hvala im do neba. Ovuda je plovilo kao da je to korito Bosne. Ne ponovilo se", priča Smilja Đuričić.

"Bilo je strašno, to se ne može izbrisati iz glave. Malo je falilo na krov da idemo, kada smo videli da je voda još malo pa na drugom spratu... Bili smo tu sin, ja i još dve žene, koje su slučajno došle kod mene u goste, zatekle su se za vreme poplave. Nismo se još oporavili, da vam pravo kažem. Ono malo pomoći što smo dobili bilo je dobro, ali malo, s obzirom štetu koju smo imali ", kazala je Radovanka Kostadinovska.

Obilna kiša koja je prethodnih dana padala, iako je budila stara sjećanja, nije značajnije povećala vodostaj Bosne, poručuju iz Odjeljenja civilne zaštite, te građani ne treba od nje da strahuju.

"Ona je od ponoći do jutros do devet podigla nivo za 30 centimetara. Redovno pratimo nivo vode kako u samom gradu Doboju, tako i uzvodno. Povremene padavine dovode do osciliranja, znači rijeka malo poraste, stane, pa se vrati koji centimetar. Za sada, na osnovu svih parametara koje nam dostavljaju relevantne institucije, ne bi trebalo da bude nikakvih problema kada je u pitanju rijeka Bosna. Najavljene su kratkotrajne padavine, koje mogu dovesti do izlivanja bujičnih potoka, rijeka, što je nepredvidivo i ne možemo procijeniti u kom momentu i na kojem mjestu je moguće da se izlije neki bujični potok", rekao je juče Miroslav Milošević, v.d. načelnika Odjeljenja CZ.

Na pitanje koliko je Doboj danas bezbjedniji nego 15. maja 2014. godine, iz Gradske uprave odgovaraju da se radi na čišćenju i uređenju korita potoka Liješanj, koji je prije devet godina bio kritična tačka, te podsjećaju da su na magistralnom putu M17 postavljene betonske "njudžersi" prepreke, te obaloutvrde u donjem toku Bosne.

"Uređenje i zaštita korita rijeke Bosne u Doboju od poplava je izuzetno složen problem. Grad Doboj je raspisao javni poziv za izradu projektne dokumentacije, međutim, uključila se i Vlada RS, preko ministarstva i 'Voda Srpske', FBiH i BiH u cjelosti, jer je po zakonu i važećim propisima o vodama nemoguće izdvojeno rješavati slučaj samog Doboja. Dok se taj projekat i sve ostale aktivnosti ne uklope u projekat zaštite i susjedne opštine Maglaj i svih drugih rijeka kao pritoka koje se ulijevaju u Bosnu baš ovdje u Doboju, a to su Spreča i Usora, ostale aktivnosti koje su u nadležnosti grada Doboja se redovno sprovode preko nadležnog Odjeljenja civilne zaštite", izjavio je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.