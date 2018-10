Doboj ostaje bez gradonačelnika: Počinje trka za Obrenovog nasljednika

DOBOJ - Osim bez gradonačelnika, Dobojlije su nakon izbora ostale i bez njegovog zamjenika, jer su obojica lokalnih funkcionera kao nosioci SDS-ovih lista za entitetski i državni parlament osvojili mandate.

Naime, gradonačelnik Doboja Obren Petrović je, prema podacima Gradske izborne komisije, osvojio više od 16.600 glasova sugrađana, a kada se tome dodaju i glasovi iz ostalih lokalnih zajednica koje obuhvata Izborna jedinica dva njegov poslanički mandat u bh. parlamentu nije upitan. Prema jučerašnjim podacima CIK BiH (do pola 12) Petrović je osvojio 29.429 glasova.

Njegov zamjenik Nebojša Marić predvodeći SDS-ovu listu za Narodnu skupštinu RS iz Izborne jedinice pet dobio je povjerenje više od 10.700 Dobojlija, a tom broju glasova biće dodati i oni iz Teslića, Petrova i Stanara.

Time je Doboj postao jedna od rijetkih lokalnih zajednica u BiH u kojoj su se dva funkcionera borila, a potom i osvojila poslaničke mandate, ali u dva različita parlamenta - državnom i entitetskom.

Petrović se nakon pobjede nije oglašavao, ali zato jeste Boris Jerinić, šef Izbornog štaba SDS-a, te je poručio da je ta stranka ponovo pokazala svoju ozbiljnost jer su njeni čelnici ostvarili izborne pobjede.

"Siguran sam da će oni jedinstveno nastupati i u Sarajevu i u Banjaluci, a sve u interesu Doboja", kazao je Jerinić te dodao da će to činiti u saradnji s Vladom i Narodnom skupštinom RS, ali i Savjetom ministara BiH.

Ko će umjesto Petrovića biti novi gradonačelnik još je rano govoriti, smatra Jerinić.

"Naravno da se razmišlja o kandidatu, SDS kao ozbiljna partija ima više imena. Mi ćemo pokušati razgovarati sa svim partijama, ali smatramo da bi kandidat trebalo da bude iz SDS-a", rekao je Jerinić za "Nezavisne".

Navodno, na narednom zasjedanju Skupštine grada Doboj za zamjenika gradonačelnika bi trebalo da bude izabran SDS-ov Dejan Starčević, koji se po kuloarima već pominje i kao Petrovićev nasljednik. Pobjeda Petrovića, koji nakon 16 godina odlazi s pozicije gradonačelnika, nije iznenadila ni protivnički tabor.

U dobojskom SNSD-u kažu da je to očekivano, kao i Marićevo osvajanje poslaničkog mandata.

"To je bilo za očekivati, jer i kao kandidat za gradonačelnika dobio je uvijek preko 20.000 glasova, tako da to nije iznenađenje. Oni su to i planirali, da prođu i jedan i drugi, što znači da grad faktički poslije formiranja republičke i vlasti na nivou BiH ostaje bez tih funkcionera", kaže Uroš Gostić, lider dobojskog SNSD-a.

On je kazao da ozbiljno razmišljaju o kandidatu te stranke za vanredne izbore za gradonačelnika, koji bi u januaru izašao na megdan SDS-ovom, ali rano je, kaže, otkrivati njegovo ime.

"Naše je sada da razmišljamo koga dovesti za gradonačelnika, iz koje sredine i ko bi to bio najbolji za grad Doboj, a ne samo za neke pojedince", izjavio je Gostić.