Doboj proslavio važan jubilej: 140 godina duhovne i materijalne izgradnje

DOBOJ - Osim slave grada, Preobraženja Gospodnjeg, Doboj je u petak proslavio značajan jubilej, 140 godina od osnivanja Crkvene opštine i otvaranja prve srpske škole.

"Tačno 20. avgusta 1882. godine je u Doboju na inicijativu dobojskih Srba mitropolit iz Sarajeva došao i osnovao Crkvenu opštinu. Naravno da je to za nas veliki jubilej, to su godine gradnje, dogradnje, izgradnje i duhovne i materijalne, i na kraju krajeva sve se to vidi. To se poklapa i sa slavom našeg grada", kazao je protojerej stavrofor Mirko Nikolić, arhijerejski namjesnik dobojski.

Povodom praznika Preobraženja Gospodnjeg liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla služio je episkop Zvorničko-tuzlanski Fotije, koji je potom osveštao prostorije Gradske boračke organizacije.

"Dobili smo prostorije u vlasništvo što je jedan lijep vid saradnje boračke populacije sa Gradskom upravom i gradskim vlastima. Negdje oko 1850 boraca sa dobojske regije dalo je život za odbranu ovog grada, i za odbranu RS. Površina je 160 kvadrata upotrebnog prostora sa sanitarnim čvorom, kancelarijom, spomen sobom i salom za sastanke. Umjetnik iz Zrenjanina uradio je i jednu sliku, kao centralni dio spomen sobe, već se digitalizuju fotografije poginulih boraca i one će biti jednoobrazno podijeljene po brigadama plus jedan pano za borce sa dobojske regije koji su bili u drugim brigadama i u drugim jedinicama RS, biće tu jedna mala biblioteka, ratna sa nekim dijelovima ratnih dnevnika", rekao je Pero Tubić, predsjednik Skupštine GBO Doboj.

U sklopu obilježavanja jubileja i proslave Preobraženja Gospodnjeg, episkop Fotije je u Mjesnoj zajednici Bare osveštao zemljište na kojem će se graditi novi hram posvećen časnim verigama svetog apostola Petra.

Ono što je zanimljivo jeste da taj praznik kao svoju krsnu slavu proslavljaju episkop i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je odrastao u tom naselju.

"Ljudi koji su odrasli ovdje znaju da nema neki centar u ovoj mjesnoj zajednici koji bi bio mjesto okupljanja, mislim da će ovaj hram biti to mjesto odakle će se naša vjera, tradicija, običaji njegovati", poručio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.