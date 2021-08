Doboj sa nestrpljenjem čeka patrijarha Porfirija

DOBOJ - Nakon 83 godine Doboj će ugostiti srpskog patrijarha, dolazak Njegove svetosti patrijarha Porfirija na slavu grada, praznik Preobraženja Gospodnjeg će ovu lokalnu zajednicu 18. i 19. avgusta pretvoriti u regionalni centar te se očekuje dolazak desetak hiljada vjernika.

Pripreme za dolazak patrijarha uveliko traju i Doboj je spreman, poručili su iz Arhijerejskog namjesništva, Gradske uprave i Policijske uprave.

Posjeta patrijarha Doboju je i prvi njegov zvanični dolazak u BiH nakon izbora na tu poziciju, kao i prva posjeta Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj, što ovaj događaj čini istorijskim.

"Upravo istorijski momenat iz više razloga, upravo to što ste rekli. Prilikom osvećenja, prilikom tronosa ovog hrama 1938. bio je patrijarh Gavrilo, osveštao hram sa više arhijereja, i onda je 1979. patrijarh German samo bio u prolazu idući iz Broda za Teslić, svratio je ovdje i zadržao se nekih pola sata i nastavio svoje putovanje, tako da, evo, nakon 80 i više godina svakako da je to istorijski momenat... Svaki grad u RS mislim da je imao i želju, i volju, i htijenje da ugosti patrijarha. Međutim, eto, volja Božja, promisao Božja, volja patrijarha, volja našeg episkopa, ali prvenstvo mislim da je volja Božja upravo bila da to bude grad Doboj", kazao je protojerej stavrofor Mirko Nikolić, arhijerejski namjesnik dobojski.

Patrijarh dolazi 18. avgusta, a istog dana, u 18 časova, biće dočekan u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla, u kojem će biti služena doksologija. Naredno jutro, u devet časova će Njegova svetost služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa više arhijereja i sveštenika, a potom će litija proći ulicama, od hrama do zgrade Gradske uprave, gdje će biti obavljeno rezanje slavskog kolača.

"I biće kulturno-umjetnički program, zabavni program prikladan tom događaju. Angažovali smo našu etno grupu 'Iva' i pored toga gost će biti i Snežana Đurišić. Mislim da će to biti adekvatan program za građane", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, te dodao da je ponosan na to što je prva patrijarhova zvanična posjeta RS i eparhiji upravo dolazak u Doboj.

Osim patrijarha, 19. avgusta će ovaj grad posjetiti i zvaničnici RS i BiH, odnosno štićene ličnosti, zbog čega će se Dobojlije morati naoružati strpljenjem, i umjesto vozilima, kretati se kroz grad pješke, jer će biti zatvorene pojedine ulice.

"Ulica kralja Aleksandra, od Crkve Svetih apostola Petra i Pavla, Nemanjina ulica pored Doma zdravlja i cijela Ulica kneza Lazara će biti zatvorene za saobraćaj s obzirom na to da će se na toj trasi kretati svečana litija. Sa druge strane, taj nekakav koridor za vozila Hitne pomoći će biti Ulica Svetog Save, Pop Ljubina, odnosno Meše Selimovića. To su ulice kojima će se kretati vozila namijenjena za pružanje medicinske pomoći, dok će ostale ulice u gradu biti djelimično ili povremeno zatvarane", pojasnio je Predrag Lazić, zamjenik načelnika Policijske uprave Doboj.

Za sve one koji ne budu u prilici da prisustvuju liturgiji ili da budu dio litije, prema nezvaničnim informacijama, trebalo bi da bude obezbijeđen direktan prenos na javnom servisu.