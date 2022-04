Doboj se dodatno zadužuje: "Rumuni nisu dizali kredite, pa su pasli travu"

DOBOJ - Sa dva kredita, jednim kratkoročnim u iznosu od 1,85 miliona KM, i drugim dugoročnim teškim devet miliona KM, lokalna vlast u Doboju namjerava da izmiri preuzete obaveze pristigle iz prethodnog perioda.

Kratkoročni kredit izmirivaće se 12 mjeseci, dok će rate za dugoročni pristizati narednih deset godina, bez grejs perioda od godinu dana.

"To je trenutno jedino rješenje, vi sami znate da su sada i kamate niske. I krediti koje je kritikovala opozicija što su dizani prije, to je koristilo gradu, da se grad Doboj dalje razvije, i ko god je došao u grad vidi jedan prosperitet", izjavio je Sevlid Hurtić, predsjednik Skupštine grada (Koalicija "Doboj u srcu") nakon sjednice lokalnog parlamenta na kojoj je skupštinska većina sa odbornicima SNSD-a na čelu izglasala novo kreditno zaduženje.

Svoju karticu koja znači "za" nisu podigli jedan od dva odbornika SP-a i odbornica PDP-a, dok su dva odbornika DNS-a bila uzdržana.

"Da je to kredit koji se ulaže u investicije, u privredu, u turizam, mogli bismo da razgovaramo, a o zaduženju naše djece da bi se vraćali dugovi nemamo o čemu razgovarati. To su razna dugovanja fizičkim licima, dugovanja po raznim odobrenim naknadama, grantovi koji se duguju. Grad obećava mjesecima da će nekom nešto isplatiti, pa duguju. Evo, sad su digli kredit da to isplate, znači nema nikakvog ulaganja", kazao je Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

"Mi se u ovoj godini zadužujemo preko svake norme, preko svih predviđanja. Postavlja se pitanje kako su uopšte pronašli banke koje su htjele biti potpisnice takvog kreditiranja. Postavlja se pitanje, kada prođe ova prva godina, kada prođe taj kratkoročni kredit, jer imamo onaj grejs period od 12 mjeseci, iz kojih će se izvora finansirati plate, kako će se pokrivati osnovni troškovi", navela je Olivera Nedić, odbornica PDP-a.

Na kritike opozicije u svom maniru je sa skupštinske govornice odgovorio Sretko Đurković, odbornik NDP-a, koji je Gligoriću poručio da je kroz kreditno zaduženje on postao odbornik, dok je Nedićevoj kazao da je treba uvažavati kao majku petoro djece, ali da se u ekonomiju puno ne razumije.

"Ne dao Bog da je ona bila poslanik u grčkom parlamentu, i da nisu dizali kredit, bili bi bijeda, slijepci, a sada otpisuju kredite. I nama će neko otpisati, pustite neka idu te pare. Pa, čitav svijet bazira svoju ekonomiju, sav svoj razvoj na kreditu. Pa, Rumunija, gospodo, vi ste mlađi, Rumuni, kada su nekad donijeli odluku da se ne zaduže, oni su bukvalno pasli travu. To je bila najsiromašnija zemlja u Evropi", poručio je Đurković.