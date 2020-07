Doboj se zadužuje 4,5 miliona KM za nove projekte

DOBOJ Stabilan budžet omogućio je gradu da se ponovo kreditno zaduži, poručio je gradonačelnik Boris Jerinić opoziciji koja mu je zamjerila ne samo što se u izbornoj godini Doboj ponovo zadužuje sa 4,5 miliona KM, nego i što su o toj odluci obaviješteni nekoliko minuta pred početak skupštinskog zasjedanja.

"Naravno da opozicija uvijek ima neku zamjerku, primjedbu, ali to je njihova politika. Ja svoju politiku sprovodim, i znam i želim da grad Doboj nastavi ovim tempom, da završimo sve one infrastrukturne projekte koje smo počeli, a i one koje smo najavili da počnemo. Za sve to trebaju finansijska sredstva. Nismo prekršili zakon", izjavio je Jerinić nakon sjednice Skupštine grada.

Dragić Ružojčić, odbornik SDSa, negodovao je što vrlo bitna odluka, kreditno zaduženje od 4,5 miliona, dolazi pet minuta prije sjednice pred odbornike.

"To nije problem za ove koji su sada ujedinjeni, niko o tome i ne diskutuje. Nama je to već problem, ja se nisam osjećao pripremljenim za takvu diskusiju", rekao je on.

Odbornici SNSDa, SDPa, SDA, SBiH, NDPa, DNSa i Demosa su podržali novo kreditno zaduženje, dok su odbornici PDP-a i SDS-a podigli crvene kratice, odnosno protiv, a njihove kolege iz SP-a su bile uzdržane.

Najveći dio kredita, 1,55 miliona KM, biće potrošen na izgradnju Administrativnog centra, za LED rasvjetu kojom će se upravljati daljinski odlazi 1,2 miliona KM, dok je 550.000 KM namijenjeno za rekonstrukciju Osnovne škole "Đura Jakšić" u Podnovlju i fiskulturne sale u Boljaniću.

Izgradnja sportske dvorane biće finansirana sa pola miliona KM ovog kredita, a po 350.000 KM predviđeno je za rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva, odnosno za radove na uređenju dograđevinskih parcela.

"Nismo protiv toga da se rekonstruišu škole, da se rekonstruišu putevi, ali ne možemo biti ni za to da se stalno kreditno zadužujemo. Sve je toliko providno da ne treba nikakav dodatni komentar, znači da u izbornoj godini imamo pet puta odluku o kreditnom zaduženju", rekao je Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

Slobodan Vasiljević, odbornik PDP-a, rekao je da je svaka sjednica novi kredit.

"Stiče se utisak da grad ne može ništa uraditi bez kreditnog zaduženja. Ima finih stavki, međutim prioriteti kojima se rukovodi Gradska uprava nisu dobri. Stiče se utisak da se ne može ni kupiti papir za fotokopiranje a da se ne digne novi kredit", smatra on.

Za razliku od kreditnog zaduženja gdje su imali različite poglede, odbornici su bili jedinstveni u vezi s podrškom bračnim parovima koji se žele ostvariti kao roditelji, te su jednoglasno usvojili Odluku o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za podršku pronatalitetnoj politici grada Doboja, kojom je predviđeno da se iz budžeta grada izdvoji do 4.000 KM svakom paru kojem je potrebna takva vrsta pomoći.