Doboj zbog vode zaplivao u još jedan kredit

DOBOJ - Kreditom teškim 10.650.000 KM, umjesto "Vodovoda", zadužiće se gradska kasa kod Evropske investicione banke kako bi Doboj dobio nove kišne kolektore i riješio problem otpadnih voda, te otvorio izvorište u Osječanima.

"Nosilac projekta po uslovima mora biti jedinica lokalne samouprave, tako da nikako nije postojala mogućnost da jedno javno preduzeće učestvuje u ovom projektu. Rok otplate je 25 godina, a u taj rok je uključen i grejs period od šest godina. Kamatna stopa bliže će se određivati sporazumom koji će biti potpisan sa Evropskom investicionom bankom i Ministarstvom finansija. Okvirno, kada smo sačinjavali ovu odluku, korištena je fiksna kamatna stopa od 3,66%, druga opcija je da ide kamatna stopa koja je vezana za euribor plus 0,93%", izjavio je Milenko Nikolić, načelnik Odjeljenja za finansije u Gradskoj upravi.

Doboj već pliva u kreditima do grla, poručila je Olivera Nedić, odbornica PDP-a, što, smatra, nije dobra poruka potencijalnim investitorima.

"Koliko god ove kamate djelovale jeftino i da nas neće puno koštati, ipak građani Doboja na jedan dugi period i u neznanju oko dinamike praćenja, provjeravanja koliko se projekat izvršava na terenu, nažalost, biće uskraćeni za to. A i oni koji naslijede ovu vlast jednog dana bogme će se nositi sa dugoročnim kreditima kojima se ovaj grad tereti. Teško da će neki investitor ugledati Doboj kao svijetlu tačku u koju treba nešto uložiti", kazala je Nedićeva, te dodala da u Doboj u protekle dvije decenije nije došao nijedan ozbiljan investitor.

Ona je bila uzdržana tokom glasanja o ovoj tački dnevnog reda na sjednici Skupštine grada, a istu karticu podigao je i Vedran Gligorić, odbornik SP-a.

"Sasvim je normalno da imamo vodu u 21. vijeku, da tu ne oskudijevamo, to trebamo svi podržati, ali kada imate na jednoj dvolisnici, izvinjavam se, na četiri i po stranice odluku o višemilionskom kreditnom zaduživanju grada Doboja... Prvo, malo bi ozbiljnije bilo da je uključen neki elaborat, pa ne samo da se pročita, nego da ga dobijemo bar sedam dana ranije da ga malo proučimo, da mi odbornici nekog i kontaktiramo, pitamo da nam objasni, nama koji se ne razumijemo u to, nije nam struka, da izađe ili direktor 'Vodovoda' ili načelnik resornog odjeljenja, sveti Petar, ne znam ni ja neko da izađe i da nam to fino obrazloži", kaže Gligorić.

Nakon dvomjesečne pauze odbornici Skupštine grada razmatrali su 52 tačke dnevnog reda, na šta su potrošili skoro tri i po sata, a između ostalog, izabrali su novo skupštinsko rukovodstvo.

Lokalnom parlamentu ubuduće će predsjedavati Srećko Rekanović, odbornik SNSD-a, kojeg su izabrala 24 odbornika, dok su dva bila protiv. Za potpredsjednika je jednoglasno izabran Mensur Halilović (koalicija "Doboj u srcu").