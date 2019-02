Dobojlijama klizalište na raspolaganju mjesec dana

DOBOJ - Visoke temperature koje za naredne dane najavljuju meteorolozi nisu omele namjeru Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona da na Stadionu sportskih igara postave klizalište na otvorenom.

Prva faza je završena, postavljeni su rashladni uređaji i oprema, a trenutno se stvara ledena površina na kojoj će posjetioci moći da uživaju već od nedjelje.

"Idealne temperature za klizanje su od 10 do 13 stepeni, što će olakšati najmlađim građanima posjetu ovom klizalištu. Očekujemo najveću posjetu vikendom i klizalište će tada raditi od 10 do 22 sata. Radnim danima radiće od 12 do 22 sata", izjavio je Dario Popović, sekretar Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona, te dodao da će klizalište raditi mjesec dana.

Za jedan sat klizanja biće potrebno izdvojiti tri KM, još jedna KM potrebna je za iznajmljivanje klizaljki, a osim najmlađih Dobojlija ovaj sadržaj bi mogao privući i nešto starije, pogotovo srednjoškolce.

"Naučila sam da kližem u Beogradu prije tri godine jer je ispred jednog tržnog centra bilo postavljeno klizalište. Drugarica voli klizanje pa sam i ja naučila uz nju jer mi je pokazala kako treba. Ići ću vikendom sa drugaricama na klizanje da se zabavimo", rekla je osamnaestogodišnja Anđela Matić.

Međutim, to što ledena površina poslije dvogodišnje pauze ponovo stiže u Doboj neke nije obradovalo jer su, kažu, još ranije shvatili da klizaljke nisu za njih.

"Prije dvije godine sam dolazio, ali nisam imao dobra iskustva sa klizanjem. Bilo je dosta padova", iskren je sedamnaestogodišnji Bojan Savić.

Nepovoljni uslovi za postavljanje klizališta jedini su razlog, kažu predstavnici Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona, zašto nije bilo postavljeno tokom prošle zime.