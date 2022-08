Dobojlije bježe od biračkih odbora

DOBOJ - Nakon ponavljanja lokalnih izbora u Doboju, a zatim i podizanja optužnica protiv članova biračkih odbora, više nije toliko atraktivno, a ni poželjno biti član nekog od 106 biračkih odbora jer će sva pažnja javnosti na oktobarskim izborima biti usmjerena upravo na njih.

"Jedna je stvar što ti ljudi budu tu ujutru od četiri sata do sutradan do četiri, ili više od 24 sata, za tu neku dnevnicu, koja možda i nije toliko velika da bi ljudi radili tako iscrpan posao. Za jedne izbore momak je ostao 26-27 sati. Ljudi kažu da ih ne interesuje ni dnevnica, neće više to da rade zato što je to posao koji je stvarno iscrpan i dugotrajan. Treba na kraju sve uraditi tačno, da ne bi došlo do nekih grešaka", rekao je Dejan Kovačević, lider dobojskog DNS-a.

Najmanje osam mjesta u biračkim odborima sljeduje svakom od 63 politička subjekta, a dosta se prašine u prethodnim izbornim procesima diglo upravo zbog brojača glasova, članova odbora.

"Doboj je uvijek bio jedna od najproblematičnijih tačaka, sigurno će tako biti i sada, međutim mi ćemo raditi sve što je do nas da se zaštiti volja birača i sigurno da je vlast trenutno u panici s obzirom na izborne ankete i ono što dobijaju kao rezultate za naredne izbore", naveo je Stefan Gavrić, član Predsjedništva PDP-a.

O optužnicama podignutim protiv članova biračkih odbora koji su sprovodili lokalne izbore u Doboju 2020. malo ko želi javno da se izjasni.

"Ne bih komentarisao sudske procese do njihovog okončanja", poručio je Aleksandar Goganović, član Izvršnog komiteta Gradskog odbora SNSD-a Doboj.

"Naših ljudi još nema u podignutim optužnicama, znači na 17 biračkih mjesta na kojima smo imali glasove nisu ponovljeni izbori", kazao je Sevlid Hurtić, nosilac liste Pokreta za državu za Narodnu skupštinu RS u Izbornoj jedinici 5.

"Do sada mi nemamo nijednog člana iz naše stranke, koji je bio na lokalnim izborima 2020, da je podnesena prijava", rekao je Slađan Jović, predsjednik dobojskog Demosa.

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je u Doboju 63 politička subjekta, od toga 17 nezavisnih kandidata, četiri koalicije i 42 političke stranke, a Gradska izborna komisija Doboj dodijelila im je juče mjesta u biračkim odborima.

Na pitanje kako promijeniti negativan imidž koji birački odbori imaju u ovdašnjoj javnosti, Nenad Paleksić, predsjednik GIK-a, odgovorio je: "To je sve do političkih subjekata. Znači, mi organizujemo i sprovodimo izbore, mi vršimo obuku, imenujemo članove u biračke odbore i određujemo predsjednike, međutim sve je do političkih subjekata koga će oni predložiti u biračke odbore. Kako koji izbori prođu, sve je lošija struktura biračkih odbora i ljudi nerado prihvataju da budu članovi u njima, a posebno predsjednici".