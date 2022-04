Dobojlije pomažu Sari i Viktoru, roditelji ne mogu sami

DOBOJ - Dobojlije su pokazale milosrđe i kupovinom kolača, cvijeća, te vaskršnjih dekoracija koje su pripremile dvije hrabre majke, omogućili da se prikupi oko 9.000 KM za novčanu podršku u liječenju Sare Lazić i Viktora Jovića.

"U ovom učestvuju i vrtići, tri vrtića, koji su sa djecom pripremili razne proizvode i ukrase. Mi ovde imamo poklon bonove raznih kozmetičkih salona, frizerskih salona, ručnih radova, sve u cilju da bismo prikupili što više novca za liječenje Sare i Viktora", kazala je Milena Mićić, učesnica bazara.

Vaskršnji humanitarni bazar za dvoje djece je organizovalo lokalno Udruženje porodica sa troje i više djece "Ponos" u saradnji sa privrednicima.

"Nakon kućne posjete porodicama Lazić i Jović vidjeli smo da Viktor i Sara imaju određene zdravstvene probleme, za njihovo redovno liječenje potrebno je zaista dosta sredstava, to su zaista veliki izdaci koji nisu dostupni, mogu da kažem slobodno ni jednoj prosječnoj porodici", rekla je Marina Protić, predsjednica "Ponosa".

Petnaestogodišnja Sara boluje od rijetke bolesti, progresivna encelopatija sa mitrofijom i optičkom atrofijom koja je potvrđena u januaru u Finskoj.

"Sara jedina u BiH ima tu rijetku bolest. Ta bolest zahvata mišiće nogu i slabi mišiće, i zato ima skoliozu, operisala je kičmu. Treba imati još jednu operaciju donjeg dijela kičme. Sara mora da ide i kod logopeda, na magnetnu, kod ortopeda mora ići konstantno da se vidi da se ne pogoršava stanje, da se rade sve analize i kod očnog. Ima problem i sa lijevim uhom, postepeno joj slabi sluh", ispričala je Sandra Lazić, njena majka.

Ona je dodala da ljekari sumnjaju da Sarin brat i sestra boluju od iste bolesti, te je zbog toga i za njih potrebno raditi medicinske analize.

Sandra Jović, majka dvoipogodišnjeg Viktora rekla je da je on dječak sa mojbio sindromom, odnosno sindromom maske lica, epilepsijom, nedovoljno razvijenim mozgom, i deformitetom ekstremiteta.

"Viktor ima potencijala da napreduje do njegove pete godine dok se još mozak razvija, samim tim idemo na terapije u Beograd, fizikalne terapije i ostale. Tri nedelje terapije koštaju 1.300 evra, plus smještaj i ostalo što ide uz to. S tim da Viktor mora biti stalno u terapiji, znači naredne dvije godine ne bi trebao da izlazi iz terapije, samim tim puno košta", priča Sandra.