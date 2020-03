Dobojlije stave masku, sjednu na bicikl pa dođu po obrok

DOBOJ - Dolazak po obrok u Narodnu kuhinju socijalno ugroženim Dobojlijama tokom pandemije virusa korona dodatno otežava zabrana kretanja starijim od 65 godina, ali se oni snalaze na razne načine kako bi u toku dana ipak na svojoj skromnoj trpezi imali ćufte sa rižom, pasulj, krompir-čorbu ili druga jela po rasporedu.

"Strogo se pridržavam mjera kako je i rečeno. Imam masku, ali sam je skinuo da mogu razgovarati s vama. Hrana je ekstra", iskren je Boro Pešić, jedan od korisnika ove javne kuhinje.

Korisnik Mirsad Hadžić kaže da iz Šušnjara dolazi po obrok: stavi masku, sjedne na bicikl i treba mu 20 minuta.

"Hrana je dobra, ne može se čovjek požaliti... Ponesem sebi i za još jednog kolegu", kazao je on.

Stojan Bojanović, koji je došao po obrok biciklom u prigradsko naselje Miljkovac, kaže da ima masku i rukavice, a nosi obrok za sebe i jednog starijeg čovjeka.

Da glad ne pita kakvo je stanje napolju potvrđuje i Aleksandra Pavlović, kuvarica u Narodnoj kuhinji.

"Dolaze svi korisnici, čak i oni koji nisu dolazili svakodnevno sada dolaze. Poneko prekrši, dođe, ko baš nema koga. Oni gledaju da dođu baš na kraju i to su ljudi uglavnom sa Plana Miljkovca, kojima nema niko da odnese jer su stariji. Ovi ostali su se snašli, nose jedni za druge. Po jedno ulazi i trudimo se da što prije izađu", pojasnila je Pavlovićeva.

Istaknula je da redovno dezinfikuje prostorije, a skrenula je pažnju i korisnicima.

"Ja sam svima rekla da pojačaju ličnu higijenu te higijenu kantica. Obavezna je dezinfekcija ruku, nekima to smeta, ali se sada svi pridržavaju", navodi kuvarica koja dnevno pripremi nešto više od 200 obroka.

Osim na komšije i poznanike, pojedini korisnici besplatnog obroka mogu se osloniti na Tim za njegu i pomoć u kući koji radi u sklopu lokalnog Crvenog krsta, koji im pet puta sedmično dostavlja hranu.

"Bez obzira na ovu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, obilazimo svoje korisnike. U sklopu našeg posla imamo i dostavu hrane i to radimo svaki dan, od ponedjeljka do petka. Uglavnom su to korisnici koji nisu u mogućnosti da dođu po hranu pa im mi dostavljamo, a oni su naravno i naši korisnici", kazao je Bojan Vidaković, koordinator tima.