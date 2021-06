DOBOJ - Bakarnu boju i sunčeve zrake umjesto na plažama Dobojlije posljednih dana hvataju ispred Policijske uprave Doboj, gdje zbog gužvi čekaju u redu za izdavanje ličnih dokumenata.

"Pušta se po jedna stranka na šalter. Ljudi su naravno nervozni, ipak su vrućine nastupile, gužve su redovno ispred šalter sale, gledamo da ih maksimalno smanjimo, raspoređujemo ljude. Gužve su najviše između 10:30 i 11.00, kada i mi koristimo pauzu, kao i šalter Pošte", kaže Dražen Radišić, stručni saradnik za lične karte, prebivalište, boravište i JMB.

Da su Dobojlije u zadnji čas pohrlile po dokumente potvrđuje nam i Daliborka Savković, stručni saradnik za kontrolu izdavanja ličnih dokumenata u PU Doboj, a broj zahtjeva se gotovo utrostručio.

"Na dnevnom nivou u posljednjih petnaest dana u prosjeku se obradi i do 50 zahtjeva za putne isprave, dok je u aprilu to bilo od 10 do 20 zahtjeva. Najčešće je povećan broj zahtjeva za putne isprave za maloljetna lica", kazala je Savkovićeva.

Još veću navalu očekuju dolaskom sugrađana koji rade u inostranstvu, a koje je prošle godine korona spriječila da izvrše zamjenu dokumenata.

"Puno je jeftinije ovdje, nego u ambasadama i konzulatima u inostranstvu. I do dva do tri puta je skuplje u EU nego ovdje, i zato svi koriste tu priliku da ovdje vade dokumente. Iskoriste godišnji odmor i u tom nekom roku dok borave ovdje budu gotovi dokumenti", rekao je Slobodan Radinković, načelnik PU Doboj.

Iz dobojske policije apeluju na građane da što više koriste SMS servis i slanjem poruke na broj 091110122 dobiju informacije o statusu zahtjeva odnosno dokumenta.