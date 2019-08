Dobojska tvrđava Gradina turistima nudi samo lijep pogled

DOBOJ - Osim zanimljivog pogleda, tvrđava Gradina, simbol grada, ni ovog ljeta ništa drugo nije ponudila turistima, iako je posjetiocima često prva destinacija na koju se zapute kada dođu u Doboj.

Razlog za to je što još uvijek nisu otklonjeni nedostaci na objektima koji su sagrađeni, dograđeni i sanirani tokom rekonstrukcije 2015. godine, a iz Turističke organizacije Doboj poručuju da intenzivno na tome rade.

"Radimo na jednom projektu kojim bismo konačno Gradinu stavili u potpunu funkciju za sve naše građane, posjetioce i turiste. Stanje je takvo kakvo jeste tenutno, međutim na nama je da to ispravimo koliko se može, gdje se može... Ona je i sada otvorena za posjetioce, uređena je, čisto je, ulaz se trenutno ne naplaćuje. Međutim, nama nije fokus da ona bude samo čista i da ljudi mogu doći i slikati se. Mi želimo da tu imamo i dodatne sadržaje, suvenirnicu i domaće proizvode", kazala je Adrijana Ristić, direktorka Turističke organizacije Doboj.

Iako na Gradini osim dobre pozicije za fotografisanje nemaju ništa drugo, turisti ipak dolaze na ovo zdanje, priča Boro Đurić, radnik TO, koji im otvara ulazna vrata, a bilo ih je, kaže, čak i iz Saudijske Arabije.

"Pošto radimo dvokratno, od devet do 13 i od 16 do 20 sati, imamo posjetioce i do podne i poslije podne. Bilo je i Kineza, Japanaca, Rusa, Amerikanaca. Naročito dolaze ljudi koji su sada na godišnjem, dovedu i svoje prijatelje. Strance interesuje skoro svaki detalj, fotografišu, pitaju, pročitaju obavještenja... Od kapije do vrha se fotografišu, a, recimo, mladenci kada dođu, ne idu skroz na vrh, jer se teško popeti ako mlada ima štikle", priča Đurić.

Strance nismo zatekli na Gradini, ali jesmo Teslićanina Miodraga Jotanovića, koji živi u Italiji, i koji je svojim kćerkama Marini i Maji želio da pokaže da je pogled sa ovog srednjovjekovnog zdanja poseban.

"Zadnji put kada sam dolazio moglo se popiti piće, ne znam sada, nisam ni išao gore do vrha. Nema više? To bi trebalo da ima", smatra Jotanović, dok Mario Marković nije imao zamjerki kada je kročio na Gradinu.

"Iz Ljubljane smo došli pogledati tvrđavu, da vidimo kako izgleda. Prvi put smo tu. Super je", kaže Marković.

U vrijeme školskih ekskurzija na Gradini je najviše posjetilaca, poručuju iz Turističke organizacije, te ističu da đaci tada osim tvrđave posjete još i muzej, te park u centru grada.