Dobojski gradonačelnik i izvinjenjem dolio ulje na vatru

DOBOJ - Umjesto da spusti prašinu, izvinjenje dobojskog gradonačelnika Obrena Petrovića upućeno kolektivu Osnovne škole "Dositej Obradović" samo je dodatno rasplamsalo vatru, pa društvene mreže gore od komentara Dobojlija, koji se bave međunacionalnim odnosima u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Naime, nakon što su u petak nastavnici i učitelji zatražili od Petrovića da im se izvini zbog izjave koju je dao lokalnim medijima, gradonačelnik se ponovo oglasio na isti način, te zaposlenima u ovoj obrazovnoj ustanovi uputio "izvinjenje", ali ne kako su oni očekivali.

"Želim da se izvinim učenicima, prosvjetnim radnicima i roditeljima što imaju takvog direktora koji je na čelu takve ustanove, koji prvo po nacionalnoj strukturi ne bi trebalo da bude direktor, nego Bošnjak, s obzirom na to da ima preko 60 odsto učenika druge nacionalnosti", izjavio je Petrović pred kamerama tri televizije.

On je u istoj izjavi dodao da mu je Vedran Gligorić, direktor škole, rekao da "Bošnjake i Hrvate treba da istjeram iz Doboja i to na skupu na kojem je bilo pedesetak ljudi, i koji su to sve čuli".

To je isprovociralo Dobojlije, koji ne štede prste i ostavljaju komentare na društvenim mrežama, a u nedjelju su se oglasili i u Gradskom odboru SNSD-a u kojem smatraju da Petrović nema drugog načina da ućutka Gligorića, koji je odbornik SP-a, a koji svojim istupima ljuti više bošnjačke odbornike nego gradonačelnika.

"Ovo što se desilo i što je gradonačelnik izjavio je pritisak bošnjačkih lidera u Doboju, koji se otimaju za naklonost gradonačelnika. Opšte je poznato da neki od tih bošnjačkih lidera žele poziciju baš direktora Osnovne škole 'Dositej Obradović'", izjavila je Sanja Vulić, predsjednica SNSD-ovog Kluba odbornika, te poručila da direktore osnovnih i srednjih škola imenuje Vlada RS.

Ona je dodala da će uputiti dopis resornom ministarstvu od kojeg će tražiti mišljenje da li Skupština grada Doboja može raspravljati o stanju u "Dositeju", a što je po njima "samovolja gradonačelnika".

Učitelje i nastavnike je naljutila Petrovićeva izjava u kojoj je naveo da je u toj školi u posljednjih šest mjeseci sve izraženija nacionalna netrpeljivost, te su se umjesto direktora prije tri dana obratili javnosti.

"Mi ovdje njegujemo kulturu različitosti", rekla je nastavnica Mladenka Blagojević.