Dobojski odbornici ipak raspravljaju o navodnoj nacionalnoj netrpeljivosti u OŠ "Dositej Obradović"

DOBOJ - Ni najava krivične prijave, ni izostanak dokaza nisu natjerali skupštinsku većinu da sa dnevnog reda skinu tačku koja se odnosi na Osnovnu školu "Dositej Obradović", pa će odbornici za šest dana raspravljati o navodnoj nacionalnoj netrpeljivosti u ovoj obrazovnoj ustanovi.

"Na sjednici Kolegijuma je odlučeno da će to pitanje ići na dnevni red. Kolegijum je glasao, dvoje je bilo protiv, ostali svi za. Na sjednici Skupštine će biti razlozi, nisam ništa mogao... Imaju neki argumenti koji će biti izloženi na sjednici Skupštine", poručio je Murvet Bajraktarević, predsjednik Skupštine grada.

Protiv rasprave o školi bili su predsjednici SNSD-ovog i SP-ovog Kluba odbornika, koji su istakli da od skupštinskog kolegijuma nisu dobili nikakav dokument ili argument koji potvrđuje tvrdnju gradonačelnika Obrena Petrovića iznesenu u lokalnim medijima da u školi ima netrpeljivosti.

"Ni Skupština ni grad uopšte nisu nadležni za tu vrstu pitanja, taman i da tu nešto postoji. Imaju nadležni organi", kazao je Srđan Todorović, predsjednik SP-ovog Kluba odbornika, te dodao da skupštinska rasprava i eventualni zaključci ne mogu proizvesti nikakve posljedice po školu.

Javnosti se prvi put obratio Vedran Gligorić, direktor škole i odbornik SP-a, te naveo da s obzirom na to da Petrović javnosti nije ponudio nikakve dokaze, pokušava na drugi način da nađe uporište za svoje tvrdnje.

"Imamo saznanja da ovih dana njegovi saradnici obilaze pojedine roditelje i pojedine zaposlene u školi i pokušavaju na različite načine da dođu do nekih izjava, pismenih i usmenih, da postoji neki oblik nacionalizma (diskriminacije i nacionalne netrpeljivosti)", izjavio je Gligorić.

On je najavio da će protiv prvog čovjeka Doboja podnijeti tužbu i krivičnu prijavu.

"Ovo je definitivno pokušaj raspirivanja nacionalne mržnje, ovo je kleveta. Sigurni smo da će morati zbog toga da plati veliku odštetu i nadamo se da to neće biti iz budžeta kao što to on inače radi", naveo je Gligorić.

U SP-u sumnjaju da su Petrovića naljutili otkrivanjem nekih interesnih odnosa, a Gligorić je kolateralna šteta.

"Žalosno je to što se za pokušaj disciplinovanja Vedrana Gligorića kao odbornika SP-a na najružniji način koriste djeca i pokušavaju stvoriti međunacionalni sukobi i tenzije između Bošnjaka i Srba", smatra Todorović.