Dobojski učenici se susreli sa klijentima i predmetima

DOBOJ - Dva sata sedmično prakse u sudskoj pisarnici i advokatskim kancelarijama učenicima Ekonomske škole koji se obrazuju za poslovno-pravne tehničare otvorila su vrata jednog novog svijeta za koji, kažu, nisu znali u školi.

"Ja sam mnogo toga naučila, između ostalog i kako da pravilno radim dnevnik rada koji nama mnogo znači. Važan je i taj susret sa strankama. Na primjer, išla sam i na mnoga suđenja, vidjela sam kako se odvija cijeli taj proces. Nisam znala kako se to vodi, šta su uopšte tužioci, šta su advokati, kako sudije rade. To je sve bilo novo za mene, ali kada sam vidjela kako se to odvija, još veća mi se želja probudila da završim ovu školu i fakultet", kaže Nevena Božić, učenica trećeg razreda, koja je priznala da cijelog života želi da bude advokat, te joj je praksa u advokatskoj kancelariji dobro došla jer namjerava da studira prava.

I njenu drugaricu Mihaelu Petrović oduvijek je zanimalo pravo, te je zbog toga i ona odlučila da se školuje za poslovno-pravnog tehničara.

"Sve do ove godine učili smo samo teoriju prava, međutim, ove godine smo dobili mogućnost da obavljamo praksu u pisarnici u sudu. To nam mnogo znači jer stičemo nova znanja i iskustva. U pisarnici imam dosta susreta sa raznim predmetima i spisima, i uglavnom radimo sa strankama. Zatim, ulažemo te neke dostavnice, što u školi nismo u teoriji radili nikako, i nismo učili", kazala je Mihaela.

Osim u pravosudnim institucijama, đaci Ekonomske škole su praksu obavljali i u knjigovodstvenim agencijama, te u javnim preduzećima i ustanovama.

"Teoretski dio koji uče u školi oni praktično sprovode u agenciji. Tu je i odnos sa klijentima, odnos sa dokumentacijom, čuvanje tajne, poverljivosti podataka. Snalaze se što se tiče dokumentacije. Fali im malo da povežu to sve što je teoretski, što se u školi radi, sa praktičnim dijelom i treba im još, to bih im preporučila, što se tiče informatičkog dijela, da se i tu malo aktiviraju jer po agencijama je uglavnom sve kompjuterizovano i sve su programi", rekla je Svjetlana Dodevska, predstavnica knjigovodstvene agencije.

Na praksu su nakon dugogodišnje pauze upućivani đaci trećih i četvrtih razreda koji se obrazuju za ekonomske i poslovno-pravne tehničare, ali se u školi nadaju da će sljedeće školske godine učenici imati priliku da stiču znanja i iskustva izvan škole u još jednom zanimanju.

"Ove godine smo krenuli više kao jedna eksperimentalna faza, odnosno da probamo da djeci omogućimo obavljanje praktične nastave kod poslodavca, a već dogodine će to biti obavezno za sve učenike trećih i četvrtih razreda", kaže Tijana Vasiljević Stokić, direktorica škole.

"Nadam se da ćemo to proširiti i povezati i sa bankama, jer učenici bankarskog smjera takođe žele da vide šta je to stvarno rad u realnoj banci i nadam se da će im to banke omogućiti i otvoriti svoja vrata", navela je Tanja Lukić, nastavnica ekonomske grupe predmeta.