Doboju se pruža prilika da se otvori prema regiji sa milion stanovnika

DOBOJ - Od petodnevne posjete predstavnika ruskog Tehničkog univerziteta Tambov koristi bi mogli imati ne samo studenti ovdašnjeg Saobraćajnog fakulteta, nego i grad Doboj, kojem se pruža prilika da se otvori prema Tambov regiji, koja broji milion stanovnika.

"Njihovi studenti često učestvuju na konkursima za idejna rješenja nekih objekata iz grada, gdje su oni nama i danas ponudili da učestvuju u uređenju gradskog jezgra i da nam ponude neka svoja rješenja, znači dijapazon je širok. Postoji puno mogućnosti za saradnju i ja se nadam da ćemo mi sve šanse koje nam se pruže iskoristiti. Imao sam priliku da učestvujem na jednom predavanju gdje se pričalo o robotima koji rade obradu plastenika. Znači, to je jedna konkretna ideja koja se meni javila s obzirom na to da je Doboj grad koji ima dosta poljoprivrednog zemljišta da može da razvije plasteničku proizvodnju, da je Tambov regija koja ima potrebu za takođe tom vrstom grane poljoprivrede, to je jedan od načina da se napravi saradnja", izjavio je Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Saradnja ove visokoškolske ustanove sa Tehničkim univerzitetom Tambov započela je prije tri godine, kazao je nakon sastanka u Gradskoj upravi Mihail Krasnjanski, rektor Tehničkog univerziteta Tambov.

"I danas smo došli na tri koraka, na tri plana za neku buduću saradnju. Prvi je razmjena između studenata dva univerziteta i organizacija nekih duplih diploma za studente u magistraturi. Drugi, to je saradnja naših profesora u tehničkom, naučnom i humanitarnom radu, i treći je kreiranje bratskog društva između naše zemlje i Doboja, i takođe kreiranje centara za učenje ruskog jezika u RS", rekao je Krasnjanski.

Pandemija virusa korona spriječila je dobojske studente da sjednu u klupe ruskog univerziteta, ali nakon sastanka je najavljeno da će deset do petnaest visokoškolaca imati priliku da sluša predavanja na Univerzitetu Tambov.

"Naši gosti su bukvalno ponudili da će ti studenti da snose samo troškove za kartu do Rusije, u čemu će grad Doboj nastojati da pomogne koliko to bude u mogućnosti", kazao je Srećko Rekanović, predsjednik Skupštine grada Doboj.