Dodik: Istočno Sarajevo ponos svih dobrih ljudi Srpske

ISTOČNO SARAJEVO - Grad Istočno Sarajevo služi na ponos, ne samo njegovim građanima, nego i svim dobrim ljudima Republike Srpske, izjavio je večeras srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Posebno se priča o vama /građanima Istočnog Sarajeva/ i vašem junaštvu tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, kada je većina vas morala da napusti svoje kuće. Pored neizvijesnosti koju je pred vas stavila borba za kuću i posao, vjerovali ste u Republiku Srpsku i sve ono što je ona dala", rekao je Dodik obraćajući se na svečanoj akademiji povodom Dana i krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo Vaznesenja Gospodnjeg - Spasovdan.

On je ukazao da Republika Srpska vraća sada najviše svojim građanima zahvaljujući tome što je opstala i nije poklekla, nestala.

"Vjerujem u Republiku Srpsku, za nju se borim i neću odustati. Morate da znate da bez Republike Srpske ne biste imali ovo što imate. Republika Srpska je okvir i garant života i samo u njoj možemo da imamo slobodu", poručio je Dodik.

On je napomenuo da srpski narod ne može da živi bez slobode i bez države, a Republika Srpska je sinonim i za jedno i drugo.

"Sa posebnim ponosom sam ovdje jer znam šta ste sve prolazili. Kroz mnoga naša nerazumijevanja na lokalnom, političkom i republičkom nivou mi smo, ipak, gradili i iza sebe ostavljali vrijedne objekte koji su nam trebali, od bolnice, puteva i mnogih drugih infrastrukturnih objekata", rekao je Dodik.

On je istakao da su predstavnici različitih političkih opcija unosili želju da mnogo urade, napominjući da novootvorena sporska dvorana u Istočnom Novom Sarajevu na neki način simboliše napor uložen kroz decenije rada.

"Drago mi je što smo završili i što ćemo ovdje moći da posmatramo različite, ne samo sportske, nego i druge društvene događaje. Ovdje ne smijemo da stanemo. Imate agilnog načelnika Jovana Katića i gradonačelnika LJubišu Ćosića. Po svim opštinama Istočnog Sarajeva imamo predane ljude koji vole svoje lokalne zajednice", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, svi napori koje ulaže Vlada Republike Srpske usmjereni su da se učini nešto bolje.

"Političari se mjere po tome šta ostave iza sebe. Bar sam nešto ugradio u ovu dvoranu, u Trg /Srbija/, pozorište. Nešto nekad zavisi od moje volje, koja je uvijek bila pozitivno usmjerena prema vama da se nešto pozitivno uradi", poručio je Dodik.

"Imamo plan i da razmotrimo mogućnost da se odavde iz Istočnog Novog Sarajeva prema Palama izgradi tunel tako da bi se odavde do Pala stizalo za desetak minuta", rekao je Dodik.

Dodik je pojasnio da je riječ o velikoj investiciji vrijednoj oko 80 miliona KM i da će se narednih godina početi raditi na realizaciji tog projekta.

On je istakao da je važno otvarati nove objekte, "pokazati šansu" životu, koji je bio ugrožen gotovo godinu i po dana od epidemije virusa korona, opasnosti koja još nije u potpunosti nestala.

"Vidimo relaksaciju na tom planu i pravo je mjesto i trenutak da se zahvalimo zdravstvenim radnicima. Mnogi od njih su ostali da se bore i pokazali human odnos prema narodu i bolesnicima, kao i zdravstveni radnici bolnice `Srbija` i svih zdravstvenih ustanova širom Srpske, mada, bilo je rijetkih izuzetaka koji su otišli", rekao je Dodik.

On je rekao da Amerikanci mogu postavljati neka svoja pravila i da prijete da će kažnjavati jer se ne smije reći da BiH ne može da živi.

"Evo ponoviću da BiH ne može da živi i ta koncepcija je propala. Od toga nemaju vajde ni Bošnjaci, ni Srbi, niti Hrvati. Od toga vajde imaju samo ovi što se nešto vježbaju ovdje u BiH", rekao je Dodik.

On je rekao da nikakva pravila predsjednika SAD DŽozefa Bajdena i njegove administracije ne mogu da poravnaju tešku istoriju i sadašnjost, te da upravljaju ovom prostorima.

"Mi ćemo ovdje upravljati našim životima i to savršeno dobro znamo. Ne može nam niko zabraniti da se borimo za slobodu, određivati ko je kakav i stavljati na nekakve liste. Odavno sam na tim njihovim listama i nije mi niti žao niti krivo - osjećam se odlično", rekao je on.

Dodik ističe da je nakon analize došao do zaključka da to što je on na tim listama ne šteti građanima Srpske, te da će i dalje nastaviti da radi svoj posao.